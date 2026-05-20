Objavljena privremena rang-lista za subvencioniranje kamate za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzli

Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavila je privremenu rang-listu kandidata koji su aplicirali na javni oglas za ovu vrstu podrške.

Komisija je ranije raspisala javni oglas za odobravanje novčanih sredstava namijenjenih subvencioniranju kamate na stambene kredite za mlade, s ciljem olakšavanja rješavanja stambenog pitanja ove populacije.

Pravo učešća imali su mladi koji ispunjavaju uslove propisane oglasom, a rok za prijavu bio je 11. maj 2026. godine.

Javni oglas i prateća dokumentacija bili su dostupni na službenoj internet stranici Grada Tuzle, a nakon razmatranja pristiglih prijava, komisija je sačinila privremenu rang-listu.

Kandidati imaju mogućnost uvida u rang-listu te pravo na eventualne prigovore u skladu s procedurama utvrđenim javnim oglasom. Konačna lista bit će utvrđena nakon isteka roka za žalbe i razmatranja eventualnih prigovora.