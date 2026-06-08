U Srebrenici počinje drugo izdanje festivala dokumentarnog filma SrebrenicaDocs

Memorijalni centar Srebrenica danas otvara drugo izdanje festivala dokumentarnog filma SrebrenicaDocs, koji će biti održan od 8. do 11. juna 2026. godine u Srebrenici.

Tokom četiri dana publika će imati priliku pogledati 18 dokumentarnih filmova koji se bave temama genocida, suočavanja s prošlošću, sjećanja, povratka, potrage za nestalima i životom generacija rođenih nakon genocida. Ulaz na sve projekcije je besplatan.

Koordinatorica projekta ispred Memorijalnog centra Srebrenica Mirela Osmanović kazala je da je festival pokrenut prošle godine s namjerom da Memorijalni centar bude i mjesto susreta autora, svjedoka i publike.

“Ovogodišnji program donosi se u proširenom obliku, s više filmova i s radionicom za mlade autore i volontere. Filmovi u programu govore o danima nakon pada enklave, o povratku i ostanku, o potrazi za nestalima i o generacijama rođenim poslije, koje nose naslijeđe genocida. Uz njih, program otvara i šira pitanja sjećanja, obrazovanja i poricanja. Nakon projekcija planirani su razgovori s autorima i učesnicima”, kazala je Osmanović.

Festival je omogućen uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz projekat Srebrenica Outreach, u saradnji s Britanskom ambasadom u Sarajevu.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić istakao je da filmovi koji će biti prikazani govore o ljudima i onome što se nastavlja poslije.

“Festival nam je prilika da Memorijalni centar bude mjesto na kojem se ta svjedočanstva čuvaju i o kojima se razgovara, posebno s mladim ljudima”, naveo je Suljagić.

U okviru programa danas će biti prikazani filmovi “Rođeni poslije”, “Mrtvare”, “Živo srce Srebrenice: Ahmed”, “Biografija zločinca” i “Put tišine protiv zaborava”.

Drugog dana festivala, 9. juna, na programu su filmovi “Rođeni, a ne postoje”, “Nebo visoko, a zemlja tvrda”, “60 minuta specijal: General zločinac”, “Sanjam ih” i “Ovdje Srebrenica, prijem…”.

Trećeg dana, 10. juna, publika će moći pogledati ostvarenja “Bol treba pričati”, “Moja Srebrenica”, “Džuma”, “Čekaj me, ja ću doći”, “Prvi svjedoci genocida” i “Breme”.

Festival će 11. juna biti zatvoren projekcijama filmova “Što te nema” i “Kad nastupi tišina”.