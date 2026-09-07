Ako vam se zamrzivač stalno ledi, problem možda nije u uređaju

Jasmina Ibrahimović
Kako brzo i sigurno odlediti frižider ili zamrzivač u nekoliko koraka
Foto: Krstarica.ba

Nakupljanje leda u zamrzivaču čest je problem, ali u mnogim slučajevima može se spriječiti jednostavnim promjenama u načinu korištenja uređaja.

Najčešći uzrok stvaranja leda je ulazak toplog i vlažnog zraka. To se uglavnom događa kada vrata zamrzivača nisu dobro zatvorena ili se često otvaraju.

Zbog toga je važno uvijek provjeriti jesu li vrata pravilno zatvorena i izbjegavati njihovo nepotrebno otvaranje.

Problem može nastati i ako je zamrzivač pretrpan. Kada su namirnice previše zbijene, hladan zrak ne može pravilno cirkulirati, pa se na pojedinim mjestima može stvarati više leda.

Još jedan mogući uzrok je začepljen odvod za vodu nastalu tokom odmrzavanja. Ako voda ne može otjecati, može se zadržati na dnu zamrzivača i pretvoriti u deblji sloj leda.

U tom slučaju preporučuje se isprazniti uređaj, očistiti odvod i isprati ga toplom vodom.

Ako se led brzo vraća i nakon pravilnog korištenja i čišćenja, moguće je da je problem u brtvi vrata ili sistemu za hlađenje i odmrzavanje. Tada je najbolje obratiti se serviseru.

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