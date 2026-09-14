Nedostatak kadra na Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla: Roditelji najavili mirni protest

Nedostatak kadra na Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem, posebno kada je riječ o specijalistima neophodnim za liječenje i praćenje najmlađih pacijenata.

Prema informacijama potvrđenim iz više izvora, Klinika duži period nema neuropedijatra u redovnom radnom odnosu. Kako bi se djelimično nadomjestio nedostatak ovog stručnog kadra, nekoliko sati sedmično angažovana je doktorica koja je već u penziji.

Situaciju dodatno otežava činjenica da je Kliniku u posljednjem periodu napustilo još nekoliko subspecijalistica, čime je povećano opterećenje zaposlenih koji su ostali, ali i zabrinutost roditelja čijoj djeci su potrebni specijalistički pregledi, redovno praćenje i liječenje.

Nedostatak kadra posebno pogađa djecu s teškoćama u razvoju

Problemi su posebno izraženi na Pedijatrijskoj poliklinici sa dnevnom bolnicom, koja djeluje u okviru Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

Zbog aktuelnog stanja, majke djece s teškoćama u razvoju najavile su za utorak, 15. septembar, mirni protest ispred Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

Okupljanje je zakazano za 11:55 sati pod parolom „Naša djeca ne smiju čekati da se sistem popravi!“.

Roditelji žele ukazati nadležnim institucijama i javnosti na posljedice nedostatka stručnog kadra, zbog kojih djeca i njihove porodice nailaze na poteškoće u ostvarivanju potrebne zdravstvene zaštite.

Posebno osjetljivu grupu predstavljaju djeca s teškoćama u razvoju, kojima su u brojnim slučajevima potrebni kontinuirano praćenje, specijalistički pregledi i dugotrajno liječenje. Roditelji zbog toga smatraju da rješavanje problema nedostatka kadra na Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla ne bi smjelo biti odgađano.

Najavljeni mirni protest trebao bi biti poziv nadležnima da pronađu rješenje kojim će biti osiguran kontinuitet zdravstvene zaštite djece i dostupnost potrebnih specijalističkih usluga.