Hiljade prijava zbog veličanja Ratka Mladića upućene su nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini nakon njegove smrti, komemoracije i sahrane u Beogradu, a Tužilaštvo BiH formiralo je predmet u kojem će biti provjereni prijavljeni sadržaji i postupci.

Prema dostupnim informacijama, građani su prijavljivali objave na društvenim mrežama, izjave pojedinih javnih funkcionera, medijske sadržaje i druge javne postupke za koje smatraju da predstavljaju veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca ili negiranje i opravdavanje ratnih zločina.

Tužilaštvu Bosne i Hercegovine samo tokom jednog dana upućeno je više od 5.000 prijava, dok su prijave dostavljane i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, SIPA-i.

Tužilaštvo BiH provjerava prijavljene sadržaje

Formiranjem predmeta ne znači da je utvrđeno postojanje krivičnog djela niti odgovornost bilo koje prijavljene osobe. Tužilaštvo i nadležne policijske agencije trebaju provjeriti konkretne izjave, objave i postupke te utvrditi postoje li elementi za dalje postupanje.

Posebno će se provjeravati sadržaji koji bi se mogli odnositi na odredbe Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima su regulisani izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, kao i javno odobravanje, poricanje, grubo umanjivanje ili pokušaj opravdavanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Među prijavljenim sadržajima nalaze se i javni istupi pojedinih političkih i drugih javnih osoba nakon smrti Ratka Mladića. Svaki od tih slučajeva morat će biti razmatran pojedinačno, u odnosu na sadržaj izjave ili objave i okolnosti u kojima je nastala.

Prijave zbog veličanja Ratka Mladića uslijedile nakon brojnih objava

Veliki broj prijava uslijedio je nakon što su se na društvenim mrežama pojavile brojne poruke, fotografije i drugi sadržaji posvećeni Mladiću, kao i nakon događaja povezanih s njegovom komemoracijom i sahranom.

Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja počinjena tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Sada je na nadležnim institucijama da utvrde da li pojedine prijavljene objave i izjave predstavljaju kršenje Krivičnog zakona BiH, odnosno postoje li osnovi za otvaranje pojedinačnih istraga i eventualno dalje krivično procesuiranje.