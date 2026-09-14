Potpisani ugovori za sanaciju puteva u Doknju i Požarnici

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić potpisao je ugovore o izvođenju radova na sanaciji dva putna pravca u mjesnim zajednicama Dokanj i Požarnica.
Riječ je o sanaciji puta u naselju Crno Blato u Mjesnoj zajednici Dokanj, kao i putnog pravca u naselju Cviljevina na području Mjesne zajednice Požarnica.
Projekti će biti realizovani uz finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
Sanacijom ovih putnih pravaca trebali bi biti poboljšani uslovi za odvijanje saobraćaja i svakodnevno kretanje stanovnika ovih naselja.
Iz Grada Tuzla navode da je podrška viših nivoa vlasti značajna za realizaciju infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama i unapređenje uslova života stanovništva.