Sanacija puteva u Tuzli završena u naseljima Tušanj i Pasci Gornji

Sanacija puteva u Tuzli završena je na dvije lokacije u mjesnim zajednicama Tušanj i Pasci Gornji, gdje su tokom 2026. godine izvedeni radovi na obnovi i asfaltiranju ukupno 685 metara putne infrastrukture.

U naselju Piskavica, na području Mjesne zajednice Tušanj, saniran je i asfaltiran glavni put u dužini od 550 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 82.906 KM.

Radovi su završeni i u naselju Paočići u Mjesnoj zajednici Pasci Gornji, gdje je sanirano i asfaltirano 135 metara puta, a za ovaj projekat izdvojeno je 31.227 KM.

Ukupna vrijednost radova na ove dvije lokacije iznosi 114.133 KM.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla naveli su da je sanacija puteva u Tuzli dio programa unapređenja putne infrastrukture kojim se nastoje poboljšati uslovi za svakodnevni život stanovništva.

Građani će, kako je najavljeno, biti blagovremeno informisani i o narednim aktivnostima u okviru realizacije ugovorenih projekata iz programa putne infrastrukture.