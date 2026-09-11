Sanacija puteva u Tuzli završena u naseljima Tušanj i Pasci Gornji

Ali Huremović
Podignuta optužnica protiv sedam (7) osoba u predmetu vezanom za požar u Domu penzionera Tuzla Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv sedam (7) osoba u predmetu vezanom za požar u Domu penzionera u Tuzli. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića (50), Zinaide Razić Halilović (47), šefice jedne službe u Domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenika i članice Upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića (67) koji je obavljao poslove referenta protivpožarne zaštite i zaštite na radu u Domu. Također, optužnica je podignuta i protiv tri odgovorne osobe iz firme „Inproz“ Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade „Procjene ugroženosti od požara“ za Dom penzionera Tuzla iz 2021. godine: Nedima Džambića (70), Mirsada Zukančića (69) i Jasmina Softića (37), te protiv Ibrahima Sarajlića (56), inspektora za zaštitu od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite TK.

Sanacija puteva u Tuzli završena je na dvije lokacije u mjesnim zajednicama Tušanj i Pasci Gornji, gdje su tokom 2026. godine izvedeni radovi na obnovi i asfaltiranju ukupno 685 metara putne infrastrukture.

U naselju Piskavica, na području Mjesne zajednice Tušanj, saniran je i asfaltiran glavni put u dužini od 550 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 82.906 KM.

Radovi su završeni i u naselju Paočići u Mjesnoj zajednici Pasci Gornji, gdje je sanirano i asfaltirano 135 metara puta, a za ovaj projekat izdvojeno je 31.227 KM.

Ukupna vrijednost radova na ove dvije lokacije iznosi 114.133 KM.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla naveli su da je sanacija puteva u Tuzli dio programa unapređenja putne infrastrukture kojim se nastoje poboljšati uslovi za svakodnevni život stanovništva.

Građani će, kako je najavljeno, biti blagovremeno informisani i o narednim aktivnostima u okviru realizacije ugovorenih projekata iz programa putne infrastrukture.

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