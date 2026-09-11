Majke Srebrenice: Bol ne prestaje, a veličanje zločinaca ponovo otvara rane

I ovog 11. u mjesecu, Majke Srebrenice podsjetile su na genocid u kojem su izgubile na desetine članova svojih porodica. Sa fotografijama svojih najmilijih i porukama koje godinama ponavljaju, ponovo su ukazale na bol koja ne prestaje, ali i na potrebu da se o Srebrenici govori – bez šutnje i bez zaborava.

„U Liplju sam preživjela logor sa mojom djecom. Da vam pričam, mogao bi se roman ispričati. Preživjela sam ali i danas preživljavam, mnogo me pogađa ova politika i ovo šta rade od nas, od naše mladosti, ja sam svoje završila”, kazala je Sadeta Salihović.

Ovoga puta, njihovo okupljanje obilježeno je i u atmosferi koju dodatno opterećuju prizori iz susjedne Srbije. Danima se mogu vidjeti skupovi i poruke podrške Ratku Mladiću, ratnom zločincu koji je nedavno preminuo, a čije se ime i danas u pojedinim krugovima pokušava predstaviti u pozitivnom kontekstu. Za preživjele, takve slike ponovo otvaraju rane, naročito porodica koje su godinama tragale za svojim najmilijima, pronalazile njihove posmrtne ostatke i svjedočile pred sudovima, vjerujući da će pravda biti zadovoljena.

„Koliko nam se uzdrmaju ranu, ja se naježim kad pomislim da sam našla podlakticu moga brata u trenerci. Ja sam bila na sudu u Hagu kad je njemu bilo suđenje i svjedočila sam i naša jedna članica, kojoj je on ubio dva sina i ona ga je na Sudu pitala, kako si mogao uzeti moje dijete od 12 godina na ulazu u autobus, uzeo si ga i odveo i ona nikad ništa nije znala za njega“, rekla je Nura Begović, predsjednica Udruženja „Žene Srebrenice“.

Istovremeno, poruke o Srebrenici sve više nastoje prenositi i mladi. Među njima su i učenici tuzlanskih škola koji kažu da ono što danas gledaju, od veličanja zločinaca do pokušaja opravdavanja njihovih djela, ne može biti prihvatljivo.

„Sramotno je što živimo i te ljude nazivamo svojim komšijama, što promovišemo neko zajedništvo, a ovo se dešava. I ovo je nešto što se dešava kontiurano i sramotno je što moramo da pazimo kome ćemo da vjerujemo i kako ćemo da se ponašamo“, kazao je Faruk Hodžić, učenik Medicinske škole Tuzla

Dok Majke Srebrenice nastavljaju tražiti pravdu i čuvati uspomenu na svoje najmilije, poruka koju šalju ostaje ista – budućnost Bosne i Hercegovine mogu graditi samo istina, odgovornost i suživot, a ne negiranje genocida i veličanje onih koji su za zločine pravosnažno osuđeni.