Prevoznici održali protest u Sarajevu, upozoravaju na sve veći problem nakon 10. septembra

Ispred Delegacije Evropske unije u Sarajevu u ponedjeljak je održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine, koji od Evropske komisije traže rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Schengena.

Predstavnik konzorcijuma „Logistika“ Zijad Šarić kazao je da su protesti ostali jedan od rijetkih načina da se skrene pažnja Evropske komisije na položaj profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Prevoznici očekuju da Evropska komisija u narednim danima napravi konkretan pomak kada je riječ o primjeni pravila 90/180 dana, prema kojem državljani zemalja koje nisu članice Schengena mogu boraviti u toj zoni najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

Šarić je upozorio da bi problemi profesionalnih vozača nakon 10. septembra mogli postati još izraženiji, jer će mnogi do tada iskoristiti dozvoljenu kvotu boravka u zemljama Evropske unije.

Prevoznici poručuju da njihovi vozači u zemlje EU ne odlaze s namjerom da tamo ostanu, već da obavljaju svoj posao, zbog čega traže poseban tretman za profesionalne vozače.

Direktor kompanije Frigošped iz Žepča Edin Čaušević naveo je da su zabilježeni slučajevi u kojima su vozači prilikom povratka iz Evropske unije obaviješteni da su prekršili pravilo 90/180 dana, nakon čega su im izricane novčane kazne i zabrane ulaska u trajanju od tri do šest mjeseci.

Prevoznici očekuju da bi na narednoj sjednici Evropske komisije u Briselu moglo biti ponuđeno određeno rješenje, posebno nakon ranijih poruka evropskih zvaničnika da postoji razumijevanje za njihove probleme i spremnost za dijalog.

Ukoliko iz Brisela ne stigne pozitivan odgovor, kao naredni korak najavljeni su koordinirani protesti prevoznika na graničnim prelazima prema Evropskoj uniji. Prevoznici iz regiona slične blokade organizovali su i početkom godine.