Večeras počinje 7. kolo Premijer lige BiH utakmicom Čelika i Radnika na Bilinom polju, a duel ekipa iz donjeg dijela tabele mogao bi biti jedan od važnijih u dosadašnjem dijelu sezone za oba tima.

Čelik je u prvih šest utakmica osvojio četiri boda i trenutno zauzima osmo mjesto. Zeničani su u prethodnom kolu poraženi od BSK-a rezultatom 3:2, pa će pred domaćim navijačima pokušati doći do druge pobjede u sezoni.

Radnik je u još težoj situaciji. Ekipa iz Bijeljine ima tri boda i posljednja je na tabeli, a nakon šest odigranih kola jedini je tim koji još nije upisao pobjedu. U prethodnom kolu Radnik je na domaćem terenu poražen od Sloge iz Doboja rezultatom 2:1.

Obje ekipe su tokom dosadašnjeg dijela prvenstva pokazivale više nego što njihov bodovni učinak sugeriše, ali su problemi u realizaciji i greške u odbrani ostavili posljedice na tabeli. Zbog toga bi večerašnji susret mogao značajno uticati na nastavak sezone, posebno za ekipu koja ostane bez bodova.

Iz stručnog štaba Čelika ističu da žele iskoristiti domaći teren i doći do tri boda, dok iz Radnika poručuju da očekuju reakciju ekipe nakon problema koje su imali u prethodnim utakmicama.

Utakmica Čelik – Radnik igra se večeras od 20 sati na Bilinom polju, a pravdu će dijeliti Josip Martinović iz Čapljine.

Ovo kolo Premijer lige BiH nastavlja se tokom vikenda. Široki Brijeg u subotu dočekuje BSK od 18 sati, dok će od 20:45 sati Borac i Zrinjski odigrati derbi kola. U nedjelju će Sloga Doboj ugostiti Željezničar od 18:30 sati, a Velež će od 20:45 sati dočekati Sarajevo.

Zrinjski uoči ovog kola predvodi tabelu sa maksimalnih 18 bodova, dok Borac, Željezničar i Sarajevo imaju po deset bodova.