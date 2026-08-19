Borac kažnjen zbog rasizma i diskriminacije

Adin Jusufović
Fudbal, lopta, sport

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je FK Borac Banja Luka zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije na utakmici prvog kola WWin lige BiH protiv Veleža. Banjalučki klub morat će platiti 5.000 KM, a jednu prvenstvenu ili kup utakmicu odigrat će bez gledalaca na cijelom stadionu.

Odluka je donesena na sjednici Disciplinske komisije održanoj 19. augusta, nakon razmatranja prijave Komiteta za takmičenje zbog događaja na susretu Borca i Veleža, koji je 9. augusta odigran na Gradskom stadionu u Banjoj Luci.

Utakmica je zbog neprimjerenog i diskriminatornog skandiranja domaćih navijača bila prekinuta ukupno 37 minuta. Tokom susreta primijenjeno je pravilo „tri koraka“, a nakon što je skandiranje nastavljeno poslije privremenih prekida, donesena je odluka da se isprazni sjeverna tribina stadiona.

Tokom utakmice dio navijača Borca skandirao je ime pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, zbog čega je susret prekidan.

Disciplinska komisija je nakon razmatranja slučaja odlučila da Borac, osim novčane kazne od 5.000 KM, narednu utakmicu obuhvaćenu sankcijom mora igrati pred potpuno praznim tribinama.

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