Rukometni klub Sloboda jučer je održao konferenciju za medije povodom početka nove sezone i utakmice prvog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, u kojoj će danas, 8. oktobra, u 18 sati u Maloj dvorani SKPC Mejdan, dočekati ekipu RK Gračanica.

Predstavnicima medija obratili su se šef stručnog štaba Emir Suhonjić i kapiten Ante Dragićević, koji su istakli da je ekipa spremna, uigrana i s velikim ambicijama ulazi u novu sezonu.

Suhonjić je izrazio zadovoljstvo načinom na koji su protekle pripreme, naglasivši da je ekipa trenirala više od dva mjeseca i odigrala desetak pripremnih utakmica. Dodao je da je pauza dobro iskorištena jer je ekipa pojačana mladim igračima iz vlastite škole i nekoliko novih imena.

Govoreći o protivniku, Suhonjić je poručio da očekuje borbenu i disciplinovanu utakmicu. „Gračanicu respektujemo, ali ćemo dati sve od sebe da osvojimo bodove pred našom publikom. Vjerujem da će publika ponovo vidjeti borbenu i razigranu Slobodu“, kazao je Suhonjić.

Optimizam pred početak sezone potvrdio je i kapiten ekipe. „Nestrpljivo čekamo start prvenstva i duel protiv Gračanice. Želimo otvoriti sezonu pobjedom, motivisani smo i spremni da damo sve od sebe“, rekao je Ante Dragićević, pozvavši navijače da pruže podršku ekipi.

„Pozivamo publiku da dođe u što većem broju i podrži našu mladu ekipu. Vaša podrška nam znači mnogo i daje dodatni vjetar u leđa na početku sezone“, poručili su iz Slobode.

Utakmica prvog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između RK Sloboda i RK Gračanica biće odigrana danas s početkom u 18 sati u Maloj dvorani SKPC Mejdan.