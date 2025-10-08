Suhonjić zadovoljan pripremama, Sloboda spremna za Gračanicu

Nedžida Sprečaković
Suhonjić zadovoljan pripremama, Sloboda spremna za Gračanicu
Suhonjić zadovoljan pripremama, Sloboda spremna za Gračanicu

Rukometni klub Sloboda jučer je održao konferenciju za medije povodom početka nove sezone i utakmice prvog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, u kojoj će danas, 8. oktobra, u 18 sati u Maloj dvorani SKPC Mejdan, dočekati ekipu RK Gračanica.

Predstavnicima medija obratili su se šef stručnog štaba Emir Suhonjić i kapiten Ante Dragićević, koji su istakli da je ekipa spremna, uigrana i s velikim ambicijama ulazi u novu sezonu.

Suhonjić je izrazio zadovoljstvo načinom na koji su protekle pripreme, naglasivši da je ekipa trenirala više od dva mjeseca i odigrala desetak pripremnih utakmica. Dodao je da je pauza dobro iskorištena jer je ekipa pojačana mladim igračima iz vlastite škole i nekoliko novih imena.

Govoreći o protivniku, Suhonjić je poručio da očekuje borbenu i disciplinovanu utakmicu. „Gračanicu respektujemo, ali ćemo dati sve od sebe da osvojimo bodove pred našom publikom. Vjerujem da će publika ponovo vidjeti borbenu i razigranu Slobodu“, kazao je Suhonjić.

Optimizam pred početak sezone potvrdio je i kapiten ekipe. „Nestrpljivo čekamo start prvenstva i duel protiv Gračanice. Želimo otvoriti sezonu pobjedom, motivisani smo i spremni da damo sve od sebe“, rekao je Ante Dragićević, pozvavši navijače da pruže podršku ekipi.

„Pozivamo publiku da dođe u što većem broju i podrži našu mladu ekipu. Vaša podrška nam znači mnogo i daje dodatni vjetar u leđa na početku sezone“, poručili su iz Slobode.

Utakmica prvog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između RK Sloboda i RK Gračanica biće odigrana danas s početkom u 18 sati u Maloj dvorani SKPC Mejdan.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Počinju radovi na sanaciji kolovoza u ulici Alije Isakovića u Tuzli

Vijesti

Evropa zaostaje u AI revoluciji: Samo 14 posto firmi koristi umjetnu inteligenciju

BiH

Visoka stopa pušenja u BiH: Svako treće dijete koristi duhanske proizvode

BiH

Odbijena disciplinska tužba protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Vijesti

U ponedjeljak dženaza Halidu Bešliću

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]