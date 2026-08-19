Novi Audi RS5 predstavljen u Sarajevu

Novi Audi RS 5 predstavljen je u Sarajevu, gdje je domaćoj publici prikazana nova generacija jednog od najiščekivanijih modela iz porodice Audi Sport. Premijera je održana u ateljeu muške mode „Aros“ u Štrosmajerovoj ulici.

Novi model donosi veliku promjenu u odnosu na prethodnika jer je riječ o prvom visokoperformansnom plug-in hibridu koji dolazi iz Audi Sporta. Pogonski sistem kombinuje 2,9-litarski V6 biturbo motor i elektromotor, a ukupna snaga iznosi 470 kW, odnosno 639 KS, uz maksimalnih 825 Nm obrtnog momenta.

Takva kombinacija omogućava RS 5 modelu da zadrži karakter sportskog automobila, ali istovremeno uvodi elektrifikaciju kao važan dio nove generacije.

Novi quattro pogon sa sistemom Dynamic Torque Control omogućava preciznije raspoređivanje obrtnog momenta, naročito na zadnjoj osovini, što bi trebalo omogućiti veću stabilnost i agilnost tokom zahtjevnije vožnje.

Promjene su vidljive i na dizajnu. Karoserija je šira u odnosu na standardni Audi A5, dok prošireni blatobrani, veliki otvori za zrak, RS detalji i prepoznatljiv Audi Sport dizajn dodatno naglašavaju sportski karakter automobila.

Audi Brand Manager za Bosnu i Hercegovinu Miran Stambol kazao je da novi RS 5 na domaće tržište stiže u periodu u kojem Audi bilježi dobre rezultate, a kompanija u narednom periodu očekuje i dolazak novih modela Q7 i Q9.

Prema njegovim riječima, cilj je nastaviti domaćim kupcima nuditi najnovije modele i tehnologije, uz daljnje jačanje tržišne pozicije Audija u Bosni i Hercegovini.

Novi Audi RS 5 na bh. tržištu dostupan je po početnoj cijeni od 210.000 KM za limuzinsku verziju, dok konačna cijena zavisi od odabrane opreme i konfiguracije.

Prema podacima s predstavljanja, interesovanje za novi model već postoji, a u Bosni i Hercegovini prodato je prvih pet primjeraka.