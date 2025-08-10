Premijer liga BiH: Radnik protiv Posušja, Široki Brijeg dočekuje Velež

U trećem kolu Premijer lige BiH danas su na rasporedu dva duela. Prvi susret počinje u 18:45 sati u Bijeljini, gdje će Radnik ugostiti Posušje.

Obje ekipe su nakon dva odigrana kola bez pobjede, pa će ovo biti prilika da upišu prva tri boda. Radnik, koji je u gostima kod Željezničara remizirao 1:1 i kod Sarajeva odigrao 4:4, ulazi u meč s ulogom favorita, a ekipa Duška Vraneševića ima priliku potvrditi taj status pred domaćom publikom.

Drugi susret večeri igra se od 21 sat na stadionu Pecara, gdje Široki Brijeg dočekuje Velež. Širokobriježani su sezonu otvorili remijem 1:1 protiv Posušja, a u drugom kolu slavili su u Prijedoru protiv Rudara rezultatom 3:1. Velež je u prva dva kola ostao bez pobjede, poražen u Doboju od Sloge 2:1 i odigrao 1:1 protiv Borca u Mostaru, pa je jasno da obje ekipe žele trijumf.

Zanimljivo je da su Široki Brijeg i Velež prošle sezone, također u trećem kolu, igrali na Pecari, a tada je Velež slavio 2:0. Oba današnja susreta prenosi Arena Sport.