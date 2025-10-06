Susret RK Sloboda Tuzla – RK Gračanica obilježit će početak nove sezone Premijer lige BiH u rukometu. Prvo kolo donosi i prvi derbi sjeveroistočne Bosne, a Tuzlaci će pred domaćom publikom u SKPC Mejdan pokušati otvoriti sezonu pobjedom. Susret je zakazan za srijedu u 18 sati.

Rukometaši Slobode u pripremnom periodu odigrali su nekoliko jakih provjera, a trener i stručni štab ističu da ekipa u novu sezonu ulazi s jasnim ciljem – borbom za gornji dio tabele i plasman u doigravanje. Poseban fokus bio je na jačanju odbrane i uigravanju novih igrača koji su ljetos pojačali tim.

S druge strane, RK Gračanica u Tuzlu stiže s ambicijom da pokaže kontinuitet dobrih igara iz prošle sezone. Ekipa je zadržala okosnicu tima i nada se da može pomrsiti račune favorizovanoj Slobodi na njenom parketu. U dosadašnjim susretima ova dva kluba često su odlučivali detalji, pa se i sada očekuje neizvjesna utakmica.

Meč između Slobode i Gračanice uvijek nosi i posebnu emociju jer je riječ o regionalnom derbiju koji privlači veliku pažnju navijača s obje strane. Tuzlanski „Mejdan“ i ovog puta bi mogao biti ispunjen do posljednjeg mjesta, a podrška s tribina mogla bi igrati važnu ulogu.

Ulaznice će biti dostupne na dan utakmice, a iz Kluba pozivaju navijače da u srijedu dođu i daju podršku timu u otvaranju nove sezone Premijer lige BiH.

Utakmica RK Sloboda Tuzla – RK Gračanica igra se u srijedu, 8. oktobra, s početkom u 18:00 sati u SKPC Mejdan.