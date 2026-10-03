Hrvatska bez pogotka protiv Engleske, gosti slavili sa 7:0

RTV SLON
Foto: FS Engleska

Fudbalska reprezentacija Hrvatske poražena je od Engleske rezultatom 7:0 u susretu odigranom na Rujevici u Rijeci. Hrvatski reprezentativci nisu uspjeli zaustaviti napade gostiju, koji su do poluvremena postigli četiri pogotka.

Engleska je povela već u osmoj minuti golom Harryja Kanea, a Jude Bellingham je u 21. minuti udvostručio prednost. Anthony Gordon pogodio je za 3:0 u 39. minuti, dok je Bukayo Saka pred kraj prvog poluvremena postavio rezultat 4:0.

Hrvatska je u nastavku pokušala promijeniti tok utakmice, ali je Engleska nastavila s napadima. Kane je u 53. minuti postigao svoj drugi pogodak, a Saka je u 68. minuti ponovo bio strijelac. Konačnih 7:0 postavio je Rogers u 87. minuti.

Golman Dominik Livaković imao je nekoliko dobrih intervencija, ali hrvatska reprezentacija nije uspjela zaustaviti raspoložene engleske napadače. Kapiten Luka Modrić napustio je teren u 56. minuti.

Hrvatsku u narednom periodu očekuju novi izazovi, a stručni štab će analizirati utakmicu i pripremiti ekipu za naredne susrete.

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