Državljani Bosne i Hercegovine nalaze se na prvom mjestu po broju izdatih dozvola za boravak i rad u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U prvih deset mjeseci 2026. godine odobreno im je najviše dozvola među stranim državljanima, a iza njih su radnici iz Srbije i Nepala.

Prema podacima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, od januara do kraja oktobra zaprimljena su 22.440 zahtjeva za boravak i rad, što je 5.152 manje nego u istom periodu prošle godine. Ipak, broj izdatih dozvola je porastao. Ove godine odobreno ih je 16.910, dok je lani taj broj iznosio 15.570.

Podaci pokazuju da je manje dozvola izdato za novo zapošljavanje, ali je povećan broj produženja postojećih dozvola i sezonskog angažmana. Za novo zapošljavanje odobrene su 6.754 dozvole, za produženje 5.352, dok se 4.804 odnose na sezonske poslove.

Osim državljana BiH, među najbrojnijim stranim radnicima u ovoj županiji su državljani Srbije, Nepala, Sjeverne Makedonije, Filipina i Indije. Najviše ih radi u ugostiteljstvu i turizmu, građevinarstvu, trgovini i industriji.

Slična situacija zabilježena je i na nivou cijele Hrvatske. Od početka januara do kraja jula izdato je 106.395 dozvola za boravak i rad, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 115.023. Državljanima BiH pripala je 19.521 dozvola, čime su zadržali prvo mjesto ispred Srbije sa 17.876 i Filipina sa 15.732 dozvole.

U Hrvatskoj su u proteklom periodu mijenjani i propisi koji regulišu boravak i rad stranaca. Izmjenama Zakona o strancima omogućeno je duže trajanje dozvola i jednostavnija promjena poslodavca, ali su uvedene i dodatne obaveze.

Tako će od 4. juna 2027. godine državljani trećih zemalja koji u Hrvatskoj na osnovu dozvole borave najmanje godinu dana morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma.

Za izdavanje dozvole potrebno je dostaviti važeći pasoš, ugovor o radu i dokaz o nekažnjavanju, kao i potvrdu o zdravstvenom stanju i vakcinalnom statusu koja nije starija od 90 dana. Ukoliko smještaj osigurava poslodavac ili posrednik, potrebno je priložiti i odgovarajući dokaz.