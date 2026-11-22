Kerim Alajbegović morao je napustiti teren na poluvremenu utakmice Juventusa i Venezije, nakon što se povrijedio tokom prvog dijela susreta 12. kola italijanske Serie A.

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine utakmicu je počeo u početnoj postavi, a problem se pojavio u 35. minuti. Nakon ukazane medicinske pomoći nakratko se vratio u igru, ali je do kraja poluvremena vidno šepao.

Trener Luciano Spalletti odlučio je da ga ne vraća na teren u nastavku utakmice. Umjesto Alajbegovića zaigrao je Nick Woltemade.

Iako je fudbaler nakon povrede još desetak minuta proveo na terenu, zasad nema potvrde o težini povrede. Više informacija očekuje se nakon ljekarskih pregleda.

U trenutku njegove zamjene rezultat utakmice bio je 0:0.