Srbija zbog Kosova sve bliže mogućem duelu sa Zmajevima

Srbija bi mogla postati jedan od mogućih protivnika Bosne i Hercegovine u baražu Lige nacija, a posebno UEFA-ino pravilo koje zabranjuje međusobne susrete Srbije i Kosova moglo bi značajno utjecati na žrijeb.

Ukoliko obje reprezentacije izbore baraž, broj mogućih protivnika Srbije bit će ograničen, što bi povećalo mogućnost susreta sa Zmajevima.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine već je osigurala drugo mjesto u svojoj grupi Lige B i nastup u martovskom baražu za plasman u elitnu Ligu A. Ipak, konačna lista mogućih protivnika bit će poznata tek nakon završetka preostalih utakmica grupne faze.

Među reprezentacijama koje se spominju kao potencijalni rivali nalaze se Hrvatska, Vels i Srbija, dok će rasplet posljednjeg kola odrediti preostale učesnike.

Zašto UEFA-ino pravilo može povećati šanse za duel BiH i Srbije?

UEFA već godinama primjenjuje ograničenja prema kojima reprezentacije Srbije i Kosova ne mogu biti izvučene jedna protiv druge. Isto pravilo odnosi se i na moguće susrete Bosne i Hercegovine i Kosova.

U baražu za Ligu A učestvovat će četiri reprezentacije iz najjačeg ranga, koje će odmjeriti snage s četiri drugoplasirane selekcije Lige B.

Ukoliko i Srbija i Kosovo osiguraju mjesto u baražu, Srbija neće moći dobiti Kosovo za protivnika. To znači da bi, umjesto četiri, imala tri moguća rivala.

Prema računici koju prenosi Klix.ba, u takvom scenariju mogućnost da Srbija izvuče Bosnu i Hercegovinu iznosila bi približno 33,3 posto, pod pretpostavkom ravnomjerne vjerovatnoće izbora između tri dozvoljena protivnika.

Ipak, to nije konačna vjerovatnoća susreta, jer će na žrijeb utjecati i sastav svih učesnika te druga ograničenja koja UEFA bude primjenjivala.

Srbija večeras protiv Grčke, Kosovo sutra u Irskoj

Reprezentacija Srbije večeras od 20:45 sati gostuje Grčkoj u Volosu, u utakmici koja bi trebala odlučiti njen položaj u završnoj tabeli Lige A.

Srbija trenutno nema osvojenih bodova i ima gol-razliku minus sedam, ali su joj rezultati drugih utakmica otvorili mogućnost da ipak izbori baraž za opstanak u najjačem rangu.

Za Srbiju će biti važno da izbjegne ubjedljiv poraz, jer bi takav ishod mogao utjecati na njen konačan plasman među četvrtoplasiranim reprezentacijama.

S druge strane, Kosovo sutra gostuje Republici Irskoj u odlučujućem susretu grupe B3. Kosovo ima šest bodova, jedan više od Irske, pa bi mu i neriješen rezultat bio dovoljan za osvajanje drugog mjesta i plasman u baraž.

UEFA je potvrdila da Kosovo može izboriti baraž ukoliko izbjegne poraz u tom susretu.

Žrijeb baraža Lige nacija zakazan za petak

Žrijeb baraža Lige nacija bit će održan u petak, 20. novembra, u švicarskom Nyonu, s početkom u 12 sati.

Utakmice su na rasporedu od 25. do 30. marta 2027. godine, a reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi susret igrat će pred domaćim navijačima. Pobjednik dvomeča izborit će nastup u Ligi A, dok će poraženi naredno izdanje takmičenja igrati u Ligi B.

Prije žrijeba Zmajeve očekuje posljednja utakmica grupne faze protiv Rumunije, koja se igra sutra na stadionu Bilino polje u Zenici, s početkom u 20:45 sati.