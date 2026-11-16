Srbija zbog Kosova sve bliže mogućem duelu sa Zmajevima

Srbija bi mogla postati jedan od mogućih protivnika Bosne i Hercegovine u baražu Lige nacija, a posebno UEFA-ino pravilo koje zabranjuje međusobne susrete Srbije i Kosova moglo bi značajno utjecati na žrijeb.
Ukoliko obje reprezentacije izbore baraž, broj mogućih protivnika Srbije bit će ograničen, što bi povećalo mogućnost susreta sa Zmajevima.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine već je osigurala drugo mjesto u svojoj grupi Lige B i nastup u martovskom baražu za plasman u elitnu Ligu A. Ipak, konačna lista mogućih protivnika bit će poznata tek nakon završetka preostalih utakmica grupne faze.
Među reprezentacijama koje se spominju kao potencijalni rivali nalaze se Hrvatska, Vels i Srbija, dok će rasplet posljednjeg kola odrediti preostale učesnike.
Zašto UEFA-ino pravilo može povećati šanse za duel BiH i Srbije?
UEFA već godinama primjenjuje ograničenja prema kojima reprezentacije Srbije i Kosova ne mogu biti izvučene jedna protiv druge. Isto pravilo odnosi se i na moguće susrete Bosne i Hercegovine i Kosova.
U baražu za Ligu A učestvovat će četiri reprezentacije iz najjačeg ranga, koje će odmjeriti snage s četiri drugoplasirane selekcije Lige B.
Ukoliko i Srbija i Kosovo osiguraju mjesto u baražu, Srbija neće moći dobiti Kosovo za protivnika. To znači da bi, umjesto četiri, imala tri moguća rivala.
Prema računici koju prenosi Klix.ba, u takvom scenariju mogućnost da Srbija izvuče Bosnu i Hercegovinu iznosila bi približno 33,3 posto, pod pretpostavkom ravnomjerne vjerovatnoće izbora između tri dozvoljena protivnika.
Ipak, to nije konačna vjerovatnoća susreta, jer će na žrijeb utjecati i sastav svih učesnika te druga ograničenja koja UEFA bude primjenjivala.
Srbija večeras protiv Grčke, Kosovo sutra u Irskoj
Reprezentacija Srbije večeras od 20:45 sati gostuje Grčkoj u Volosu, u utakmici koja bi trebala odlučiti njen položaj u završnoj tabeli Lige A.
Srbija trenutno nema osvojenih bodova i ima gol-razliku minus sedam, ali su joj rezultati drugih utakmica otvorili mogućnost da ipak izbori baraž za opstanak u najjačem rangu.
Za Srbiju će biti važno da izbjegne ubjedljiv poraz, jer bi takav ishod mogao utjecati na njen konačan plasman među četvrtoplasiranim reprezentacijama.
S druge strane, Kosovo sutra gostuje Republici Irskoj u odlučujućem susretu grupe B3. Kosovo ima šest bodova, jedan više od Irske, pa bi mu i neriješen rezultat bio dovoljan za osvajanje drugog mjesta i plasman u baraž.
UEFA je potvrdila da Kosovo može izboriti baraž ukoliko izbjegne poraz u tom susretu.
Žrijeb baraža Lige nacija zakazan za petak
Žrijeb baraža Lige nacija bit će održan u petak, 20. novembra, u švicarskom Nyonu, s početkom u 12 sati.
Utakmice su na rasporedu od 25. do 30. marta 2027. godine, a reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi susret igrat će pred domaćim navijačima. Pobjednik dvomeča izborit će nastup u Ligi A, dok će poraženi naredno izdanje takmičenja igrati u Ligi B.
Prije žrijeba Zmajeve očekuje posljednja utakmica grupne faze protiv Rumunije, koja se igra sutra na stadionu Bilino polje u Zenici, s početkom u 20:45 sati.