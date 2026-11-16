Obustavljeno izdavanje radnih viza za BiH: Nadležni ne znaju koliko je stranih radnika zaposleno

Radne vize za BiH za državljane Indije, Bangladeša, Nepala i Šri Lanke trenutno se ne potpisuju u Ambasadi Bosne i Hercegovine u New Delhiju, a obustava bi mogla potrajati i tokom naredne godine.

Razlog je nedostatak usaglašenih informacija o iskorištenosti kvota za zapošljavanje stranaca, ali i sumnje na zloupotrebe radnih viza koje se izdaju za dolazak u našu zemlju.

Ambasador BiH u Indiji Haris Hrle potvrdio je za Oslobođenje da će obustava trajati najmanje do 6. januara 2027. godine, odnosno dok nadležne institucije ne dostave pouzdane podatke o broju izdatih radnih dozvola i popunjenosti godišnjih kvota.

Problem je dodatno otvoren nakon informacija da pojedini strani radnici, umjesto da ostanu kod poslodavaca u Bosni i Hercegovini, nakon dolaska pokušavaju nastaviti put prema zemljama Evropske unije.

Za strane radnike u BiH predviđeno 7.427 dozvola

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za 2026. godinu utvrdilo je godišnju kvotu od 7.427 radnih dozvola za strane državljane.

Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, tokom 2025. godine izdate su ukupno 6.702 radne dozvole. Od tog broja, 4.584 odnosile su se na nova zapošljavanja, dok je 2.118 dozvola izdato za produženje postojećih.

U prvoj polovini ove godine izdato je 4.847 radnih dozvola, pokazuju informacije Ministarstva civilnih poslova BiH. Od tog broja, 3.760 dozvola evidentirano je unutar godišnje kvote, dok se 1.087 odnosilo na kategorije stranih državljana čije zapošljavanje ne podliježe kvotama.

Iako su se pojavile tvrdnje da je godišnji limit već premašen, dostupni podaci za prvih šest mjeseci ne potvrđuju takav zaključak.

Ambasador Hrle naveo je da diplomatsko predstavništvo u Indiji nije pravovremeno dobilo upozorenje o mogućem prekoračenju kvota, već je informacija do Ambasade stigla posredstvom diplomatskih predstavništava zemalja Evropske unije.

Konaković podržao obustavu potpisivanja viza

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković podržao je odluku ambasadora Harisa Hrle, upozoravajući na probleme u nadzoru dolaska i zapošljavanja stranih državljana.

Prema njegovim riječima, pojedine agencije iz Srbije i Hrvatske pokušavaju posredovati u pribavljanju velikog broja viza, dok domaće institucije nemaju potpun uvid u ono što se događa nakon dolaska stranih radnika.

Konaković tvrdi da dio radnika ubrzo nakon dolaska u Sarajevo napušta poslodavce i pokušava preći granicu prema Evropskoj uniji.

Ministarstvo vanjskih poslova ranije je od nadležnih institucija tražilo precizne podatke o izdatim dozvolama, smatrajući da je neophodno uspostaviti efikasniju kontrolu zapošljavanja stranaca.

Ipak, važno je razlikovati obustavu potpisivanja viza, koju je proveo ambasador, od formalne obustave zaprimanja zahtjeva za dugoročne vize, za koju je prema važećem pravilniku nadležan ministar vanjskih poslova BiH.

Ministarstvo civilnih poslova tvrdi da su informacije dostavljene

Dok Ministarstvo vanjskih poslova ukazuje na nedostatak podataka, iz Ministarstva civilnih poslova BiH navode da su informacije o iskorištenosti godišnje kvote već dostavljane.

Kako su objasnili za Oslobođenje, Ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je podatke u julu ove godine, nakon čega im je dostavljen izvještaj Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Dodatno očitovanje upućeno je 19. augusta, a Ministarstvo vanjskih poslova nedavno je ponovo zatražilo pojašnjenja o provođenju odluke kojom su utvrđene kvote za strane radnike.

Ministarstvo civilnih poslova trenutno je u komunikaciji s Agencijom kako bi pribavilo dodatne informacije i tumačenja.

Obustava radnih viza za BiH mogla bi se nastaviti i tokom 2027.

Iz Ambasade BiH u Indiji upozoravaju da bi obustava potpisivanja viza mogla ostati na snazi i tokom 2027. godine ukoliko nadležne institucije ne počnu redovno dostavljati podatke o izdatim dozvolama i eventualnim zloupotrebama.

Posebno se traže informacije o kompanijama kod kojih se evidentira veći broj slučajeva napuštanja radnih mjesta i odlazaka stranih radnika prema Evropskoj uniji.

Prema važećoj odluci o godišnjim kvotama, nadležna tijela dužna su svakih šest mjeseci dostavljati podatke Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, koja zatim izrađuje izvještaje za Ministarstvo civilnih poslova.

Nacrt godišnjeg izvještaja o realizaciji kvota za 2026. godinu Agencija treba dostaviti najkasnije do 1. aprila 2027. godine.