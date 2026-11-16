Predstava „Kriva“ u BKC-u Tuzla: Priča o nasilju nad ženama i okrivljavanju žrtava

Predstava „Kriva“ bit će izvedena u subotu, 21. novembra, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, u okviru manifestacije „Evropska noć teatra“.

Riječ je o društveno angažovanom pozorišnom djelu koje se bavi nasiljem nad ženama, odnosom društva prema žrtvama i prebacivanjem odgovornosti s počinilaca na one koji su pretrpjeli nasilje.

Početak predstave zakazan je za 20 sati, a tuzlanska publika ponovo će imati priliku pogledati ostvarenje koje je premijerno izvedeno u maju ove godine.

Autorica teksta, dramatizacije i režije je Alisa Brkić, koja u predstavi i glumi zajedno s Ninom Terzić i Hazimom Mujčinovićem. Predstava je nastala u produkciji STARA ŠKOLA, uz koprodukcijsku podršku Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Predstava „Kriva“ otvara pitanje odgovornosti društva

Kroz elemente apsurda i niz scenskih situacija, predstava prikazuje kako se žrtve nasilja nerijetko suočavaju s dodatnim osudama i preispitivanjem vlastitih postupaka.

Umjesto odgovornosti počinioca, u središte javnih rasprava često dolaze pitanja o ponašanju, odlukama i privatnom životu žrtve. Upravo takav odnos društva jedna je od centralnih tema predstave.

Kroz igru troje glumaca preispituje se i uloga institucija, medija, birokratije i tradicionalnih društvenih obrazaca u stvaranju okruženja u kojem žrtve nasilja mogu biti izložene dodatnom pritisku.

Predstava posebno ukazuje na načine na koje se osuda nastavlja izvan institucija, kroz porodične razgovore, medijske sadržaje i komentare u javnosti.

Tuzla dio Evropske noći teatra

Izvođenjem predstave „Kriva“ Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona uključuje se u obilježavanje Evropske noći teatra, manifestacije koja okuplja pozorišta i kulturne ustanove s ciljem promocije scenske umjetnosti.

Ovogodišnje izdanje u Tuzli publici donosi predstavu koja, osim umjetničkog doživljaja, otvara prostor za razgovor o nasilju nad ženama i društvenoj odgovornosti.

Predstava „Kriva“ na repertoaru je BKC-a Tuzla u subotu, 21. novembra, od 20 sati.