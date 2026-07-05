Mirna šetnja 8372 za Srebrenicu 10. jula u Tuzli

Mirna šetnja 8372 za Srebrenicu, koja se u Tuzli održava od 2015. godine, i ove godine bit će jedan od centralnih događaja u okviru manifestacije “Dani sjećanja na genocid u Srebrenici”.

Manifestaciju realizuje Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, s ciljem jačanja kulture sjećanja, očuvanja historijske istine i edukacije novih generacija o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice.

Program Dana sjećanja bit će nastavljen u utorak, 7. jula, kada će u Biblioteci Behram-beg biti održana tribina “Život poslije genocida, 31 godina poslije”.

U srijedu, 8. jula, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla planirana je radionica za mlade “Srebrenica: sjećanje, odgovornost i glas mladih”.

Dan kasnije, u četvrtak, 9. jula, u Bosanskom kulturnom centru TK bit će upriličena promocija publikacije “Svjedoci genocida, Zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici”. Istog dana u Behram-begovoj medresi bit će prikazan film “Ne lomite munaru i džamiju”.

Mirna šetnja 8372 za Srebrenicu počinje ispred BKC-a TK

Centralni program zakazan je za petak, 10. juli. Na platou ispred BKC-a TK u 17:30 sati bit će otvorena izložba slika “Šta ostaje”, a u 18 sati ispred BKC-a počinje Mirna šetnja 8372 za Srebrenicu.

Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih događaja u Tuzli posvećenih čuvanju sjećanja na žrtve genocida, a učesnici će i ove godine simbolično proći 8372 koraka za Srebrenicu.

Istog dana, u 19:30 sati, u Narodnom pozorištu Tuzla bit će izvedena predstava “U ime oca”, dok će program biti završen u 20:15 sati kelime-i-tevhidom i hatma-dovom u Čaršijskoj džamiji.