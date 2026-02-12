„Labuđe jezero“ večeras u BKC-u Tuzla: Svjetski baletski klasik pred tuzlanskom publikom

Publika u Tuzli večeras, 12. februara 2026. godine, ima priliku uživo pogledati „Labuđe jezero“, jedno od najpoznatijih djela klasične baletne umjetnosti. Ukrajinski klasični balet, pod pokroviteljstvom produkcijske kuće Art Partner, nastupa na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzla.

Riječ je o baletu Petra Iljiča Čajkovskog koji već gotovo 150 godina osvaja publiku širom svijeta. Muzika iz ovog djela spada među najprepoznatljivije kompozicije klasične umjetnosti, a priča o ljubavi, izdaji i odanosti razumljiva je i onima koji ne prate redovno baletnu scenu.

Zanimljivo je da prva izvedba u Boljšoj teatru nije imala uspjeh kakav balet danas uživa. Tek 1895. godine, u koreografiji Mariusa Petipija i Leva Ivanova, „Labuđe jezero“ dobija status klasika. Upravo ta verzija postala je osnova savremenih izvođenja širom svijeta.

Ukrajinski klasični balet okuplja umjetnike iz različitih zemalja i poznat je po zahtjevnim i vizuelno raskošnim produkcijama. Ansambl njeguje autentičan pristup klasičnom baletu, uz visoke umjetničke standarde.

Ulaznice za predstavu dostupne su po cijenama od 55 do 85 KM putem platforme entrio.ba, a mogu se kupiti i na biletarnici BKC-a te u CD shopu Mido na Korzu.