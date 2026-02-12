„Labuđe jezero“ večeras u BKC-u Tuzla: Svjetski baletski klasik pred tuzlanskom publikom

Selma Jatić
„Labuđe jezero“ večeras u BKC-u Tuzla: Svjetski baletski klasik pred tuzlanskom publikom

Publika u Tuzli večeras, 12. februara 2026. godine, ima priliku uživo pogledati „Labuđe jezero“, jedno od najpoznatijih djela klasične baletne umjetnosti. Ukrajinski klasični balet, pod pokroviteljstvom produkcijske kuće Art Partner, nastupa na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzla.

Riječ je o baletu Petra Iljiča Čajkovskog koji već gotovo 150 godina osvaja publiku širom svijeta. Muzika iz ovog djela spada među najprepoznatljivije kompozicije klasične umjetnosti, a priča o ljubavi, izdaji i odanosti razumljiva je i onima koji ne prate redovno baletnu scenu.

Zanimljivo je da prva izvedba u Boljšoj teatru nije imala uspjeh kakav balet danas uživa. Tek 1895. godine, u koreografiji Mariusa Petipija i Leva Ivanova, „Labuđe jezero“ dobija status klasika. Upravo ta verzija postala je osnova savremenih izvođenja širom svijeta.

Ukrajinski klasični balet okuplja umjetnike iz različitih zemalja i poznat je po zahtjevnim i vizuelno raskošnim produkcijama. Ansambl njeguje autentičan pristup klasičnom baletu, uz visoke umjetničke standarde.

Ulaznice za predstavu dostupne su po cijenama od 55 do 85 KM putem platforme entrio.ba, a mogu se kupiti i na biletarnici BKC-a te u CD shopu Mido na Korzu.

pročitajte i ovo

Kultura

„Mladi u BKC-u i ustanovama kulture“: Tuzlanski osnovci uče o značaju...

Istaknuto

Danas na rasporedu predstava „Priča o igračkama“

Istaknuto

Poznati termini još četiri predstave: BKC TK pokrenuo projekat “Dječija scena”

Istaknuto

Koncert “50 godina Ansambla Iskre – naše zlatne godine” večeras u...

Istaknuto

Tuzlanske Dane sjećanja na genocid u Srebrenici otvara izložba „Mrtvare“

Kultura

Premijera monodrame sa dva lica “Tri riječi” 20. aprila u BKC...

Vijesti

Građanske žalbe na rad policije: Odbor analizirao šest slučajeva

Vijesti

Naknade porodiljama i druga socijalna davanja danas na računima korisnika u TK

Vijesti

Istraživanje: Građani Tuzle najviše zabrinuti zbog zagađenja zraka, infrastrukture i komunalnog reda

Vijesti

Studentima Farmaceutskog fakulteta omogućena stručna praksa u Domu zdravlja Tuzla

BiH

Budimo humani: Pomozimo majci dva dječaka za nastavak liječenja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]