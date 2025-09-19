„Mladi u BKC-u i ustanovama kulture“: Tuzlanski osnovci uče o značaju institucija kulture

JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u saradnji s Udruženjem „Eminent“ Tuzla pokreće projekat „Mladi u BKC-u i ustanovama kulture“, koji ima za cilj približiti učenicima osnovnih škola značaj kulturnih ustanova i podstaći razvoj kulturnih navika kod mladih.

Prvo predavanje i panel diskusija u okviru projekta biće održani u ponedjeljak, 22. septembra 2025. godine u Plavoj sali BKC-a TK, s početkom u 12:00 sati. Predavačice su Mirela Ibrahimović Mehanović, diplomirana muzikologinja i profesorica, te Andrea Ilić, profesorica razredne nastave.

Osnovci će kroz interaktivnu diskusiju imati priliku da razgovaraju o ulozi i značaju kulturnih institucija, ali i da iskažu svoje viđenje kulture kroz literarne i likovne radove na teme „Moj najbolji koncert“, „Zašto volim posjećivati ustanove kulture“ i „Kultura je i moj dom“. Odabrani literarni radovi biće javno pročitani, dok će svi pristigli radovi biti izloženi u prostoru BKC-a, čime će djeca svojim kreativnim izrazom obogatiti kulturni sadržaj i razviti osjećaj pripadnosti ustanovama kulture.

Projekat „Mladi u BKC-u i ustanovama kulture“ usmjeren je na jačanje svijesti o značaju kulturnih događaja i javnih prostora, podsticanje dječijeg stvaralaštva, edukaciju o pravilima ponašanja u kulturnim ustanovama i stvaranje baze mladih posjetilaca kulturnih sadržaja.