Hrvatska nogometna reprezentacija u baražu bi mogla igrati sa BiH

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je grupnu fazu UEFA Lige nacija na trećem mjestu grupe A3, sa šest osvojenih bodova, nakon što je sinoć u Osijeku savladala Češku rezultatom 2:1.

Izabranici Slavena Bilića tako su izborili baraž za ostanak u elitnoj Ligi A, a jedan od mogućih protivnika u martu naredne godine bit će im reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Hrvatska je takmičenje završila s dvije pobjede i četiri poraza. Oba trijumfa ostvarila je protiv Češke, dok je u susretima sa Španijom i Engleskom pretrpjela po dva poraza.

Prvo mjesto u grupi osvojila je Engleska sa 15 bodova, koliko ima i drugoplasirana Španija. Hrvatska je završila treća sa šest, dok je Češka ostala posljednja bez osvojenog boda. Engleska i Španija izborile su četvrtfinale, a Češka je ispala u Ligu B.

Hrvatska pobjedom protiv Češke završila grupnu fazu

U posljednjoj utakmici Hrvatska je pred domaćim navijačima na Opus Areni pobijedila Češku rezultatom 2:1.

Domaći su poveli već u drugoj minuti pogotkom Ivana Perišića, kojem je asistirao Dion Drena Beljo. Češka je izjednačila u 84. minuti preko Adama Hložeka, ali je Lovro Majer samo tri minute kasnije postigao pobjednički pogodak.

Hrvatska je istim rezultatom slavila i u prvom međusobnom susretu u Pragu, čime je osvojila svih šest bodova u grupi protiv češke reprezentacije.

Najuvjerljiviji poraz Hrvatska je doživjela početkom oktobra, kada ju je Engleska savladala sa 7:0. Englezi su bili bolji i u novembarskom susretu rezultatom 2:1, dok je Španija slavila sa 4:1 i 2:1.

Ko je naredni protivnik Hrvatske u Ligi nacija?

Hrvatska je završila svih šest utakmica grupne faze i do marta 2027. godine nema više zakazanih susreta u ovom takmičenju.

Naredni izazov bit će baraž za ostanak u Ligi A, u kojem će igrati protiv jedne od drugoplasiranih reprezentacija Lige B.

Među mogućim protivnicima nalazi se Bosna i Hercegovina, koja je osigurala drugo mjesto u svojoj grupi. Konačan sastav učesnika baraža zavisit će i od rezultata preostalih utakmica u drugim grupama.

Žrijeb baraža bit će održan u petak, 20. novembra, u 12 sati, dok su utakmice zakazane za period od 25. do 30. marta 2027. godine.

Hrvatska će kao članica Lige A biti domaćin revanš utakmice. Pobjednik dvomeča osigurat će nastup u elitnom rangu narednog izdanja Lige nacija, a poraženi će igrati u Ligi B.

Hrvatska osigurala prvi šešir kvalifikacija za EURO 2028

Iako nije uspjela izboriti četvrtfinale Lige nacija, Hrvatska je trećim mjestom osigurala status nosioca u žrijebu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

To znači da će biti smještena u prvi jakosni šešir, dok će Bosna i Hercegovina nastupiti iz drugog šešira. Zmajevi i Hrvatska tako bi se mogli susresti u martovskom baražu Lige nacija, ali ne i u istoj kvalifikacionoj grupi za EURO 2028, prema trenutnom rasporedu jakosnih grupa.