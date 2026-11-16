PVC prozori imaju zimski i ljetni režim? Evo šta trebate znati prije podešavanja

Zimski i ljetni režim PVC prozora često se spominju s dolaskom hladnijih dana, kada građani nastoje spriječiti ulazak hladnog zraka i smanjiti troškove grijanja.

Iako određeni modeli prozora omogućavaju podešavanje pritiska krila na okvir, stručnjaci upozoravaju da nije riječ o univerzalnoj funkciji koju treba mijenjati svake sezone.

Na društvenim mrežama često se mogu pronaći savjeti da je dovoljno okrenuti mali metalni mehanizam na prozoru kako bi se prešlo na zimski režim rada. Takvo podešavanje zaista je moguće kod određenih vrsta okova, ali njegova namjena nije isključivo prilagođavanje godišnjim dobima.

Šta zapravo znači zimski i ljetni režim PVC prozora?

Kod pojedinih PVC prozora na bočnoj strani krila nalaze se metalni zatvarači, poznati kao ekscentri, kojima se može regulisati jačina pritiska krila na gumenu brtvu.

Kada je pritisak jači, krilo čvršće naliježe na okvir, što može pomoći ukoliko prozor ne dihtuje pravilno i propušta hladan zrak. Slabiji pritisak smanjuje opterećenje brtve, ali mora ostati dovoljno snažan da prozor pravilno zatvara.

Upravo se ova dva načina podešavanja u svakodnevnom govoru nazivaju zimskim i ljetnim režimom.

Međutim, proizvođači prozorskih okova, među kojima su MACO, Siegenia i Winkhaus, pojašnjavaju da prozori ne zahtijevaju obavezno sezonsko podešavanje. Ispravno ugrađen i podešen prozor trebao bi dobro dihtovati tokom cijele godine.

Kako provjeriti da li PVC prozori trebaju podešavanje?

Jednostavan način provjere jeste test s običnim listom papira. Papir se postavi između prozorskog krila i okvira, nakon čega se prozor zatvori.

Ako se papir izvlači uz određeni otpor, to može biti znak da krilo pravilno naliježe na brtvu. Ukoliko papir izlazi bez gotovo ikakvog otpora, moguće je da je pritisak preslab ili da je gumena brtva izgubila svoja svojstva.

Ipak, ovaj test nije potpuno pouzdan pokazatelj ispravnosti prozora. Ako se osjeti propuh, potrebno je pregledati stanje brtvi, okova i položaj krila.

Kod modela koji podržavaju podešavanje, pritisak se mijenja okretanjem odgovarajućih metalnih zatvarača. Način okretanja i potreban alat razlikuju se zavisno od proizvođača, zbog čega se preporučuje korištenje originalnog uputstva ili pomoć majstora.

Pogrešno podešavanje može oštetiti prozore

Iako se pojačavanje pritiska često predstavlja kao jednostavan trik za uštedu na grijanju, pretjerano zatezanje može izazvati suprotan efekat.

Prejak pritisak dodatno opterećuje gumene brtve i mehanizam zatvaranja, a dugoročno može dovesti do njihovog bržeg trošenja. Također, nepravilno podešavanje može otežati otvaranje i zatvaranje prozora.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se ispravni PVC prozori ne podešavaju samo zato što je počela zimska sezona. Ako prozor dobro dihtuje i ručka se normalno pomjera, nema potrebe za promjenom postojećih postavki.

Prije početka hladnijeg perioda korisno je pregledati gumene brtve, očistiti okove i provjeriti zatvaraju li se prozori pravilno. Ukoliko su brtve oštećene ili stvrdnute, njihova zamjena može biti potrebna bez obzira na podešavanje mehanizma.