Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH danas o poskupljenju struje i minimalnoj plati od 1.500 KM

Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH danas će održati sjednicu na kojoj će glavne teme biti najavljeno povećanje cijena električne energije za privredu i visina minimalne plate za 2027. godinu.

Poslodavci upozoravaju da bi pojedine kompanije mogle plaćati struju i do 30 posto više, dok sindikati traže povećanje najnižih primanja na iznose od 1.500 do 1.900 KM.

Sjednica je zakazana za 12 sati u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, a očekuje se učešće predstavnika vlasti, sindikata i poslodavaca.

Razgovori dolaze u trenutku kada dvije strane imaju različite stavove o budućim troškovima poslovanja i visini plata zaposlenih. Dok poslodavci upozoravaju na posljedice povećanja cijena električne energije, sindikati insistiraju na značajnijem rastu primanja radnika.

Poslodavci upozoravaju na poskupljenje struje do 30 posto

Jedna od najvažnijih tema sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH bit će novi cjenovnici električne energije koje je Elektroprivreda BiH ponudila privrednim subjektima za narednu godinu.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Nihad Imširović ranije je upozorio da bi povećanje cijena do 30 posto predstavljalo ozbiljan finansijski teret za domaće kompanije, posebno one koje u proizvodnji troše velike količine električne energije.

Prema njegovim riječima, poslodavci bi mogli prihvatiti povećanje cijena do deset posto, dok bi sve iznad tog iznosa značajno otežalo poslovanje.

Iz Udruženja poslodavaca upozoravaju da bi skuplja električna energija mogla dovesti do smanjenja proizvodnje, odgađanja investicija i smanjenja broja zaposlenih. Dio dodatnih troškova mogao bi se prenijeti i na potrošače kroz povećanje cijena proizvoda i usluga.

Prethodni razgovori predstavnika poslodavaca i Elektroprivrede BiH nisu rezultirali dogovorom. Iz Elektroprivrede su poručili da u okviru važećih propisa ne vide mogućnost izmjene donesenih odluka, zbog čega je nastavak razgovora usmjeren prema Vladi Federacije BiH.

Minimalna plata od 1.500 do 1.900 KM pred socijalnim partnerima

Drugo važno pitanje jeste minimalna plata u Federaciji BiH za 2027. godinu, za koju Savez samostalnih sindikata BiH predlaže značajno povećanje.

Sindikalni prijedlog predviđa najnižu platu od 1.500 KM, uz veće iznose za radna mjesta koja zahtijevaju viši stepen stručne spreme. Prema ovom modelu, minimalna primanja kretala bi se do 1.900 KM.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović ranije je poručio da pitanje minimalne plate mora biti riješeno prije kraja godine, kako bi se novi iznosi mogli primjenjivati od januara 2027.

Trenutna minimalna neto plata u Federaciji BiH iznosi 1.027 KM, što znači da bi prihvatanje sindikalnog prijedloga od 1.500 KM predstavljalo povećanje od 473 KM, odnosno približno 46 posto.

Poslodavci, međutim, upozoravaju da bi istovremeno povećanje plata i troškova električne energije predstavljalo dodatni pritisak na privredu.

Sindikati zagovaraju i donošenje zakona o minimalnoj plati, kojim bi ovo pitanje bilo sistemski uređeno, umjesto dosadašnjeg određivanja najnižih primanja podzakonskim aktima.

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH trebala bi pokazati postoji li mogućnost približavanja stavova socijalnih partnera o dva pitanja koja će direktno utjecati na poslovanje kompanija i primanja zaposlenih u narednoj godini.