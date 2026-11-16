Vozači iz BiH na oprezu u Sloveniji: Kamere će mjeriti prosječnu brzinu na četiri dionice autocesta

Vozače iz Bosne i Hercegovine koji putuju kroz Sloveniju uskoro očekuje strožija kontrola brzine na autocestama.

Slovenske vlasti pripremaju puštanje u rad sistema koji će mjeriti prosječnu brzinu kretanja vozila na četiri dionice, zbog čega usporavanje neposredno pred kamerama više neće biti dovoljno da se izbjegne kazna.

Slovenska kompanija za autoceste DARS saopćila je da je 16. oktobra obavljen prvi komisijski pregled sva četiri sistema. Tom prilikom utvrđeno je da izvođač radova mora završiti određene obaveze i dostaviti potrebnu dokumentaciju u roku od dva mjeseca, nakon čega će biti obavljen novi pregled. Zbog toga sistem još nije zvanično preuzet.

Nakon ispunjavanja svih uslova, sistem će biti predat slovenskoj policiji, koja će odrediti datum početka primjene. Vozači će o početku mjerenja biti blagovremeno obaviješteni.

Na kojim dionicama će se mjeriti brzina?

Sistem će biti postavljen na četiri dionice slovenskih autocesta, i to u jednom smjeru:

A1 Logatec – Vrhnika, u pravcu Ljubljane;

A2 Ljubljana Brod – Vodice, u pravcu Kranja;

A2 Grosuplje – Ivančna Gorica, na višnjegorskom usponu, u pravcu Novog Mesta;

A1 Podmilj – Ločica, kod trojanskih tunela, u pravcu Maribora.

Kako funkcioniše sistem?

Kamere na početku i kraju kontrolisane dionice evidentirat će prolazak vozila i vrijeme ulaska, odnosno izlaska. Na osnovu dužine puta i vremena potrebnog za njegovo prelazak izračunavat će se prosječna brzina kretanja.

To znači da vozači neće moći izbjeći evidentiranje prekoračenja jednostavnim usporavanjem neposredno pred kamerom, ukoliko su tokom ostatka dionice vozili brže od dozvoljenog.

Kontrola će obuhvatati sve kategorije vozila, dok sistem neće biti aktivan na dionicama na kojima se izvode radovi. Iz DARS-a navode da je osnovni cilj ovog projekta povećanje sigurnosti i smirivanje saobraćaja, a ne kažnjavanje vozača.

Kazne do 1.200 eura

Prema slovenskim propisima, prekoračenje dozvoljene brzine na autocesti za više od 60 kilometara na sat kažnjava se novčanom kaznom od 1.200 eura, uz dodjelu devet kaznenih bodova. Za manja prekoračenja predviđene su niže novčane kazne.

Vozačima je na raspolaganju i besplatna aplikacija Slovenskog auto-moto saveza (AMZS), koja prikazuje prosječnu brzinu na dionicama predviđenim za ovakav način kontrole.