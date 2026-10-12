BH dijaspora bi mogla izgubiti pravo glasa u Sloveniji

Građani Slovenije na četiri referenduma održana u nedjelju podržali su ograničavanje prava glasa državljanima zemalja izvan Evropske unije na lokalnim izborima, što bi se moglo odraziti i na državljane Bosne i Hercegovine koji žive u ovoj zemlji.

Većina birača izjasnila se i za uvođenje društveno korisnog rada kao uslova za ostvarivanje novčane socijalne pomoći, dok su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi odbijene.

Prema podacima slovenske Državne izborne komisije (DVK), izlaznost je premašila 54 posto, što predstavlja jednu od najvećih izlaznosti u historiji samostalne Slovenije.

Državljani BiH mogli bi izgubiti pravo glasa na lokalnim izborima

Jedno od referendumskih pitanja odnosilo se na pravo stranih državljana da učestvuju na lokalnim izborima. Većina birača podržala je prijedlog prema kojem bi pravo glasa imali isključivo državljani Slovenije i drugih članica Evropske unije.

Za ograničavanje prava glasa izjasnilo se 55,47 posto birača, odnosno 505.641 građanin, dok je protiv bilo 44,53 posto ili 405.915 birača.

Ovakva promjena mogla bi direktno pogoditi državljane Bosne i Hercegovine koji žive u Sloveniji, kao i državljane drugih zemalja izvan Evropske unije.

Međutim, referendum je savjetodavnog karaktera, što znači da njegov rezultat ne dovodi automatski do promjene zakona. O eventualnom ograničavanju biračkog prava odlučivat će slovenski parlament.

Većina podržala društveno koristan rad kao uslov za socijalnu pomoć

Najveću podršku dobio je prijedlog prema kojem bi radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći morali učestvovati u društveno korisnom radu, ukoliko ne postoje objektivne prepreke za njihovo radno angažovanje.

Ovu inicijativu podržalo je 60,72 posto birača, odnosno 553.722 građana, dok je protiv glasalo 39,28 posto ili 358.441 birač.

Rezultat predstavlja podršku strožijim pravilima za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, ali će eventualno uvođenje novih obaveza zavisiti od narednih odluka nadležnih institucija.

Odbijene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi

Za razliku od tri savjetodavna referenduma, glasanje o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi bilo je obavezujuće.

Prema rezultatima nakon prebrojanih više od 99,5 posto glasova, protiv zakonskih izmjena izjasnilo se 51,06 posto birača, odnosno njih 465.186. Podršku je dalo 48,94 posto ili 445.827 građana.

Za odbacivanje zakona bilo je potrebno da protiv glasa većina izašlih birača, uz uslov da njihov broj predstavlja najmanje petinu ukupnog biračkog tijela. Taj prag je dostignut, čime su izmjene zakona odbijene.

O ukidanju RTV doprinosa odlučuje nekoliko stotina glasova

Najneizvjesniji rezultat zabilježen je na referendumu o ukidanju obaveznog plaćanja doprinosa za Radioteleviziju Slovenija.

Prema podacima objavljenim jutros u 6.20 sati, nakon prebrojanih 99,98 posto glasova, protiv ukidanja doprinosa bilo je 50,04 posto birača, odnosno 461.765 građana. Za ukidanje glasalo je 49,96 posto ili 461.073 birača.

Razlika između dvije opcije iznosila je svega 692 glasa.

Tokom izborne noći prednost su imali zagovornici ukidanja doprinosa, ali se odnos promijenio pristizanjem rezultata s preostalih biračkih mjesta.

Prebrojavanje glasova pristiglih poštom iz Slovenije nastavlja se danas, dok se glasovi iz inostranstva očekuju naredne sedmice. Zvanični rezultati referenduma trebali bi biti poznati 19. oktobra.