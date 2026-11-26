Evropski parlament usvojio je danas na plenarnoj sjednici u Strasbourgu rezoluciju povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara, kojom se odaje počast žrtvama, osuđuje veličanje ratnih zločinaca i poziva Srbija da otvori arhive radi rasvjetljavanja sudbine nestalih osoba.

U usvojenom dokumentu naglašava se da sjećanje na stradanje Vukovara predstavlja trajni podsjetnik cijeloj Evropi na značaj očuvanja mira, ljudskih prava i temeljnih evropskih vrijednosti.

Rezoluciju su potpisali svi hrvatski europarlamentarci, kao i petero zastupnika iz Švedske, Njemačke, Španije, Austrije i Belgije.

Glasanju su prisustvovali stanovnici Vukovara, bivši zatočenici logora te članovi porodica ubijenih i nestalih osoba.

Evropski parlament traži rasvjetljavanje sudbine nestalih

Jedan od ključnih zahtjeva rezolucije odnosi se na otvaranje arhiva u Srbiji koje bi mogle pomoći u pronalasku nestalih osoba.

Hrvatska još uvijek traga za 1.725 nestalih osoba iz rata, od kojih se značajan broj odnosi na područje Vukovara i hrvatskog Podunavlja.

Predsjednica Saveza udruženja porodica zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir ocijenila je da usvajanje rezolucije pruža novu nadu porodicama koje decenijama tragaju za svojim najmilijima.

U dokumentu se posebno spominju ratni zločini na Ovčari i u Veleprometu, kao i zarobljenički logori pod upravom Jugoslovenske narodne armije na području Srbije.

Osuđeno veličanje ratnih zločinaca

Evropski parlament osudio je sve oblike negiranja, umanjivanja i veličanja ratnih zločina, uključujući javno slavljenje i rehabilitaciju osuđenih ratnih zločinaca.

U rezoluciji se podsjeća i na izvinjenje bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića na Ovčari 2010. godine, kao i na proces mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema.

Tokom usaglašavanja teksta rezolucije u dokument je uvrštena i poruka da porodice nestalih osoba svih nacionalnosti još uvijek čekaju odgovore.

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola rezoluciju će proslijediti Vijeću Evropske unije, Evropskoj komisiji te vladama i parlamentima država članica EU i zemalja Zapadnog Balkana.