U Okružnom sudu u Banjoj Luci danas će u 12:15 sati biti održano ročište na kojem će biti razmatran prijedlog za određivanje pritvora za pet osoba osumnjičenih za više krivičnih djela.

Prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenima N. O., N. Š., M. M. 1, M. M. 2 i S. D. podnijelo je Posebno odjeljenje Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Osumnjičeni se terete za izvršenje krivičnih djela u sastavu kriminalnog udruženja, a Tužilaštvo ih dovodi u vezu s teškim ubistvom u pokušaju, sprečavanjem dokazivanja i pružanjem pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Ročište za određivanje pritvora zatvoreno za javnost

Iz Okružnog suda u Banjoj Luci saopćeno je da javnosti neće biti omogućeno prisustvo današnjem ročištu, u skladu s članom 250. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Odluka postupajućeg sudije o prijedlogu Tužilaštva bit će naknadno objavljena na zvaničnoj internet stranici suda.

Podsjećamo, u policijskoj akciji kodnog naziva „Emisar“, koju su 24. novembra 2026. godine proveli SIPA i MUP Republike Srpske, uhapšen je Naser Orić i još četiri osobe: Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Siniša Derganc, advokat obuhvaćen istom istragom, Mesud Mustafić, stanovnik sarajevskog naselja Vogošća, koji je prema navodima medija radio na Orićevom imanju i Mustafa Mustafić, sin Mesuda Mustafića iz Vogošće, također angažovan na istom imanju.