Produžen pritvor Elviru Čustoviću osumnjičenom za terorizam

Okružni sud u Banjoj Luci produžio je pritvor Elviru Čustoviću, osumnjičenom za terorizam zbog prijetnji upućenih visokim zvaničnicima Republike Srpske i njihovim porodicama, potvrđeno je za portal Detektor.

Iz Javnog tužilaštva Republike Srpske navode da je pritvor produžen do 24. novembra 2025. godine, a predmet se i dalje nalazi u fazi istrage. Čustović se sumnjiči da je krajem 2024. i početkom 2025. godine telefonskim putem uputio više prijetnji po život i tijelo nosiocima vlasti, službenicima i građanima RS-a, s ciljem zastrašivanja i narušavanja sigurnosti.

Kako je ranije saopćeno, pritvor mu je zatražen zbog opasnosti od bjekstva i činjenice da je ranije procesuiran zbog nasilja u porodici te drugih krivičnih djela u Sarajevu i Mostaru. Čustović je uhapšen 24. augusta na sarajevskom aerodromu po potjernici Policijske uprave Trebinje zbog sumnje na terorizam.

