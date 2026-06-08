Za obnovu i razvoj povratničkih sredina odobreno 533.999 KM

U Bihaću su danas potpisani sporazumi o prijenosu finansijskih sredstava za realizaciju 15 projekata vjerskih zajednica, ukupne vrijednosti 533.999 KM.

Sredstva su odobrena po Javnom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture, te elektrificiranje stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici.

Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara, sa predstavnicima medžlisa Islamske zajednice Bosanska Dubica, Bosanski Novi, Bužim, Cazin, Ključ i Velika Kladuša.

Projekti su usmjereni na poboljšanje uslova života povratnika i raseljenih lica kroz obnovu i izgradnju infrastrukture, kao i jačanje društvenog i zajedničkog života u lokalnim sredinama.

Ministar Hurtić istakao je da podrška projektima vjerskih zajednica predstavlja ulaganje u održivi povratak i jačanje zajedništva.

“Današnjim potpisivanjem sporazuma potvrđujemo opredijeljenost institucija Bosne i Hercegovine da nastave pružati konkretnu podršku povratnicima i raseljenim licima. Vjerske zajednice imaju izuzetno važnu ulogu u očuvanju identiteta, međusobnog povjerenja i društvene kohezije u povratničkim sredinama”, poručio je Hurtić.

Dodao je da svaka marka uložena u ove projekte predstavlja ulaganje u bolje uslove života, ostanak ljudi na njihovim ognjištima i izgradnju perspektive za buduće generacije.

Direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara naglasio je da realizacija ovih projekata predstavlja važan korak u unapređenju infrastrukture i kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

“Fond za povratak BiH nastavlja djelovati kao pouzdan partner u realizaciji projekata koji direktno doprinose održivosti povratka. Potpisanih 15 projekata vrijednih 533.999 KM rezultat su saradnje državnih institucija i lokalnih zajednica”, kazao je Šekara.

Potpisivanjem sporazuma nastavlja se realizacija programa podrške povratničkim zajednicama, s ciljem jačanja infrastrukture, poboljšanja životnih uslova i stvaranja pretpostavki za održiv povratak širom Bosne i Hercegovine.