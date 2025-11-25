SIPA: Šest osoba uhapšeno u operaciji „Vega“

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Bihaća proveli operativnu akciju „Vega“, u okviru koje su pretresene stambene i pomoćne prostorije, kao i pokretne stvari na tri lokacije. Aktivnosti su izvedene po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, uz nadzor Tužilaštva BiH.

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u istragama koje se odnose na krivična djela krijumčarenja ljudi i organizovanja grupa ili udruženja za izvršenje krijumčarenja migranata, što je propisano Krivičnim zakonom BiH. Istovremeno je uhapšeno šest osoba, među kojima su četiri državljani Pakistana i dvije osobe iz Bosne i Hercegovine.

Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, uhapšeni su predate u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Državljani Pakistana biće unutar zakonskog roka predati Službi za poslove sa strancima.

Na jednoj od lokacija zatečeno je 50 migranata različitih nacionalnosti. Prema dosadašnjim saznanjima, grupa je planirala njihovo krijumčarenje prema teritoriji Republike Hrvatske. Istražitelji su došli do podataka da je u posljednjih mjesec dana ista mreža prokrijumčarila više od 300 migranata.

Nadležni nastavljaju rad na utvrđivanju ukupnog broja osoba koje su uhapšeni u prethodnim mjesecima prokrijumčarili, a istražitelji procjenjuju da je taj broj značajno veći od onoga što je dosad potvrđeno.

Operacija „Vega“ provedena je u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i pripadnicima Službe za poslove sa strancima.