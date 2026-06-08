Jurišić podržala zahtjev udruženja žrtava: 11. juli mora biti Dan žalosti

Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputilo je zahtjev ministru za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlidu Hurtiću, tražeći da institucije BiH obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuju dostojanstveno i sadržajno, u skladu s Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Međunarodnom danu refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici 1995.

Zahtjev udruženja podržala je zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić, ocijenivši da su traženja opravdana i u skladu s obavezama koje institucije Bosne i Hercegovine imaju prema žrtvama genocida u Srebrenici.

“Udruženja žrtava su u pravu. Ne može se Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, ustanovljen Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, svesti na jedno protokolarno saopćenje. To nije dostojanstveno, nije odgovorno i nije odnos koji država treba imati prema žrtvama genocida i njihovim porodicama”, poručila je Jurišić.

Podsjetila je da je i na sjednici Odbora za unutrašnju politiku Vijeća ministara BiH glasala protiv predloženog programa obilježavanja, jer njime nije bio predviđen Dan žalosti niti sadržajniji program obilježavanja 11. jula.

“Glasala sam protiv tada i ostajem pri tom stavu danas. Smatram da 11. juli mora biti obilježen na način koji odgovara značaju tog datuma za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijeli svijet nakon usvajanja Rezolucije Ujedinjenih nacija. Dan žalosti, institucionalno prisustvo i aktivno obilježavanje ovog datuma minimum su poštovanja koje dugujemo žrtvama”, naglasila je Jurišić.

Dodala je da podržava zahtjeve da se 11. juli proglasi Danom žalosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da institucije organizuju cjelodnevni program komemoracije i sjećanja.

“Srebrenica ne smije biti predmet političkog marketinga niti predizbornog populizma. Oni koji se pozivaju na žrtve genocida imaju obavezu da to pokažu djelima, a ne saopćenjima. Kultura sjećanja gradi se odgovornim odnosom institucija, a ne formalnim ispunjavanjem administrativnih obaveza”, zaključila je Jurišić.