Naša stranka: Duška Jurišić ulazi u Predsjedništvo

Danas je Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke objavila da je pozvala Dušku Jurišić da se pridruži Našoj stranci, te uputila u proceduru njeno imenovanje u Predsjedništvo Naše stranke.

“Nije lako raditi sa Duškom. Kada podigne lijevu obrvu, znaš da ti argument ne prolazi. Neka od prvih gostovanja u životu su mi bila u njenim kultnim emisijama. Ne prekida, promatra, i postavlja najteža pitanja. Zato je i volim. Jednom prilikom je na predavanju, prije mnogo godina, predstavljajući me rekla da se pripremala za moja gostovanja koji minut duže, jer je znala da dolazim s argumentima. Neki komplimenti vam se urežu ne zarad ega, već kao odgovornost i obaveza.

Danas sam pozvala Dušku Jurišić da se pridruži Našoj stranci te uputila u proceduru njeno imenovanje u Predsjedništvo Naše stranke, nakon što smo dugo i iskreno razgovarale.

Dušku Jurišić ne pozivam u Našu stranku kako bi se slagala sa mnom ili sa svim što Naša stranka čini. Već upravo kako bi digla obrvu kada je to potrebno, kako bi propitivala, predlagala ali i dobila snažniju platformu za njenu čestitu i hrabru bitku za ljudska prava na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. I da, tvrdoglavi otpor primitivizmu. Jer Duška stiže sve: štititi povratnike u svakom smislu, od prava na izgradnju džamije u Rabranima kod Neuma, do podrške napadnutom Osmanu Mehanoviću iz Bratunca; borbe za prava žena žrtava nasilja u Gradačcu i diljem BiH; zaustavljanja progona i procesiranja novinara, kao što je to uradila u slučajevima Nataše Miljanović iz Trebinja i Džane Omerović Zec iz Kaknja ali i zaštite prava na objektivno, nepristrano i slobodno novinarstvo kroz njenu borbu za javni RTV servis. Sve to i još mnogo toga i opet stigne da i na poslovne i na prijateljske poruke poslane iza ponoći odgovori za nekoliko minuta.

Teško je pratiti Duškin tempo, jer traži više i bolje. Baš zato nam i treba. Ponosna sam što je mogu pozvati da postane dio tima Predsjedništva Naše stranke”, napisala je Ćudić.

Jurišić je tim povodom rekla: “Ne ulazim da aplaudiram. Ulazim da radim i govorim kada treba, i kada nije ugodno. Ulazim ne da se složim, već da propitujem. Naša stranka mi je, u razgovoru sa Sabinom Ćudić, ponudila ono što mnoge druge nisu ni pokušale: iskrenost, prostor za neslaganje i političku platformu za borbu za ono što smatram da jeste suština politike – ljudska prava, sloboda i pravda. Godinama su mi kao novinarki prigovarali kako je lako biti na tribinama umjesto na terenu, u ringu. U ringu sam više od dvije godine, od preuzimanja dužnosti zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. Rasplamsali požar, koji je posljedica i političkog primitivizma, u Bosni i Hercegovini teško je gasiti, ali nastaviću donositi vodu i davati svoj doprinos kako bismo temelje sačuvali. Ja, pošteno govoreći, nemam druge temelje.”

Inače, Duška Jurišić je široj javnosti poznata kao dugogodišnja televizijska novinarka i urednica, a u period 2019. do 2023. i direktorica Televizije Kantona Sarajevo, kada je ova medijska kuća proglašena najboljom u kategoriji medija u regionu Jugoistočne Evrope.

Učesnica je brojnih konferencija i okruglih stolova o ljudskim pravima, te edukatorica u oblasti komunikacija.

Istakla se i na drugim poljima. Pet godina je vodila Akademiju ravnopravnosti Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra, čiji je cilj bila veća uključenost žena u političku, ekonomsku i društvenu sferu života u Bosni i Hercegovini. Kao članica tima Gender centra Federacije BiH sudjelovala je u izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji 2021. – 2027. godine.

Diplomirana je pravnica i magistrica žurnalistike.