Naša stranka: Duška Jurišić ulazi u Predsjedništvo
Sabina Ćudić, predsjendica Naše stranke pozvala je Dušku Jurišić da se pridruži Našoj stranci

Danas je Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke objavila da je pozvala Dušku Jurišić da se pridruži Našoj stranci, te uputila u proceduru njeno imenovanje u Predsjedništvo Naše stranke.

“Nije lako raditi sa Duškom. Kada podigne lijevu obrvu, znaš da ti argument ne prolazi. Neka od prvih gostovanja u životu su mi bila u njenim kultnim emisijama. Ne prekida, promatra, i postavlja najteža pitanja. Zato je i volim. Jednom prilikom je na predavanju, prije mnogo godina, predstavljajući me rekla da se pripremala za moja gostovanja koji minut duže, jer je znala da dolazim s argumentima. Neki komplimenti vam se urežu ne zarad ega, već kao odgovornost i obaveza.

Danas sam pozvala Dušku Jurišić da se pridruži Našoj stranci te uputila u proceduru njeno imenovanje u Predsjedništvo Naše stranke, nakon što smo dugo i iskreno razgovarale.

Dušku Jurišić ne pozivam u Našu stranku kako bi se slagala sa mnom ili sa svim što Naša stranka čini. Već upravo kako bi digla obrvu kada je to potrebno, kako bi propitivala, predlagala ali i dobila snažniju platformu za njenu čestitu i hrabru bitku za ljudska prava na svakom pedlju Bosne i Hercegovine. I da, tvrdoglavi otpor primitivizmu. Jer Duška stiže sve: štititi povratnike u svakom smislu, od prava na izgradnju džamije u Rabranima kod Neuma, do podrške napadnutom Osmanu Mehanoviću iz Bratunca; borbe za prava žena žrtava nasilja u Gradačcu i diljem BiH; zaustavljanja progona i procesiranja novinara, kao što je to uradila u slučajevima Nataše Miljanović iz Trebinja i Džane Omerović Zec iz Kaknja ali i zaštite prava na objektivno, nepristrano i slobodno novinarstvo kroz njenu borbu za javni RTV servis. Sve to i još mnogo toga i opet stigne da i na poslovne i na prijateljske poruke poslane iza ponoći odgovori za nekoliko minuta.

Teško je pratiti Duškin tempo, jer traži više i bolje. Baš zato nam i treba. Ponosna sam što je mogu pozvati da postane dio tima Predsjedništva Naše stranke”, napisala je Ćudić.

Jurišić je tim povodom rekla: “Ne ulazim da aplaudiram. Ulazim da radim i govorim kada treba, i kada nije ugodno. Ulazim ne da se složim, već da propitujem. Naša stranka mi je, u razgovoru sa Sabinom Ćudić, ponudila ono što mnoge druge nisu ni pokušale: iskrenost, prostor za neslaganje i političku platformu za borbu za ono što smatram da jeste suština politike – ljudska prava, sloboda i pravda. Godinama su mi kao novinarki prigovarali kako je lako biti na tribinama umjesto na terenu, u ringu. U ringu sam više od dvije godine, od preuzimanja dužnosti zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. Rasplamsali požar, koji je posljedica i političkog primitivizma, u Bosni i Hercegovini teško je gasiti, ali nastaviću donositi vodu i davati svoj doprinos kako bismo temelje sačuvali. Ja, pošteno govoreći, nemam druge temelje.”

Inače, Duška Jurišić je široj javnosti poznata kao dugogodišnja televizijska novinarka i urednica, a u period 2019. do 2023. i direktorica Televizije Kantona Sarajevo, kada je ova medijska kuća proglašena najboljom u kategoriji medija u regionu Jugoistočne Evrope.

Učesnica je brojnih konferencija i okruglih stolova o ljudskim pravima, te edukatorica u oblasti komunikacija.

Istakla se i na drugim poljima. Pet godina je vodila Akademiju ravnopravnosti Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra, čiji je cilj bila veća uključenost žena u političku, ekonomsku i društvenu sferu života u Bosni i Hercegovini. Kao članica tima Gender centra Federacije BiH sudjelovala je u izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji 2021. – 2027. godine.

Diplomirana je pravnica i magistrica žurnalistike.

