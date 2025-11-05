Duška Jurišić: Podrška spasiocima i onima, koji su spašeni

Ali Huremović
Duška Jurišić: Podrška spasiocima i onima, koji su spašeni

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavila je danas na svom Facebook profilu poruku podrške pripadnicima Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, koji su učestvovali u gašenju požara i evakuaciji štićenika Doma penzionera u Tuzli.

U objavi je istaknuto herojsko zalaganje vatrogasaca koji su, kako je navela, „noć prije spasili 172 života“.

Podsjećamo, u požaru koji je u utorak navečer izbio na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli stradalo je jedanaest osoba, a više od trideset je povrijeđeno. Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj intervenciji službi spašavanja, iz objekta je evakuisano više od šezdeset korisnika, dok su vatrogasci i medicinski timovi do ranih jutarnjih sati radili na terenu.

