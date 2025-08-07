Film Paviljon 7. AVANT & UNA Bihać Avantura Film Festival

Film Paviljon reditelja Dine Mustafića otvara 7. AVANT & UNA Bihać Avantura Film Festival, koji će se održati od 22. do 27. avgusta.

Film Paviljon: Regionalno ostvarenje sa vrhunskom ekipom

„Paviljon“ je crna komedija o grupi stanara staračkog doma „Paviljon“, koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima…

Film će svjetsku premijeru imati na otvaranju Sarajevo Film Festivala, a autor naglašava da je to film o generaciji najstarijih koja se odlučila djelovati po svojoj savjesti u ovom vremenu.

„Bilo je lijepo i zabavno raditi na tekstu koji je pun obrta, dinamike, koji pokreće tako važna pitanja – egzistencijalna, socijalna i politička, ali na jedan pitak način“- poručuje Mustafić.

Film „Paviljon“ nastao je u produkciji Panglasa (Bosna i Hercegovina), u koprodukciji s kućama Cineplanet (Hrvatska), Krug film (Sjeverna Makedonija), Monte Royal Pictures (Srbija), Natenane productions (Crna Gora) i Realstage (Bosna i Hercegovina).

Scenarij filma potpisuje Viktor Ivančić, koscenarist je Emir Imamović Pirke. Direktori fotografije su Almir Đikoli i Mustafa Mustafić, montažer Vladimir Gojun, autor muzike Bojan Zulfikarpašić, kostimografkinja Zhaklina Krstevska, scenografkinja Mirna Ler. U glumačkom ansamblu su Rade Šerbedžija, Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Vladimir Jurc Lali, Kaća Dorić, Muhamed Bahonjić, Ivo Barišić, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Nikša Butijer, Vedrana Božinović, Mirjana Karanović, Ermin Sijamija, Aleksandar Seksan, Snežana Vidović, Selma Mehanović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Ivica Šarić, Mugdim Avdagić, Sabina Kulenović i Ana Novaković.

Producenti filma su Mustafa Mustafić, Ishak Jalimam i Rusmir Efendić, koproducenti Igor Vranjković, Dejan Krajčevski, Bojana Maljević i Dušan Kovačević.

AVANT i UNA: Bihać kao filmska i avanturistička destinacija

AVANT & UNA je međunarodni takmičarski filmski festival sa sjedištem u Bihaću. Takmičarski program festivala obuhvata više kategorija, a najznačajnije priznanje je Grand Prix „Unska sirena“. Festival je otvoren za sve društvene kategorije i tematski je podijeljen na dugometražne i kratkometražne igrane filmove, dokumentarne filmove, studentske filmove, dječje programe i drugo.

Misija festivala je da Bihać pozicionira kao filmsku i avanturističku destinaciju i kao osjetljiv, human i ekološki osviješten grad, poznat po svojim globalno značajnim prirodnim ljepotama i potencijalu.

Festival naglašava socijalnu osjetljivost, ekologiju i kreativnu saradnju između filmske i turističke industrije, a ove će godine imati i selekciju filmova koji se bave isključivo ekologijom.

Svakog avgusta grad Bihać i rijeka Una ožive kroz premijere, projekcije i radionice za autore, produkcijske timove i pojedince. Projekcije će se ove godine održavati u prostorima Kulturnog centra Bihać, kod Kapetanove kule, na Tvrđavi Ostrožac, te u Martin Brodu i Kulen Vakufu. U prethodnih šest godina, na festival je u svim kategorijama selektovano oko 250 filmova od oko 600 prijavljenih, a projekcije je pogledalo oko 10 000 posjetitelja. Ulaz na sve projekcije je besplatan.

