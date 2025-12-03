Film “Paviljon” Dine Mustafića na festivalu Cinedays u Skoplju

Bosanskohercegovački film Paviljon, u režiji Dine Mustafića, bit će prikazan na 24. Evropskom filmskom festivalu Cinedays, koji se održava od 3. do 10. decembra u Skoplju. Uvršten je u program kao jedno od najzapaženijih regionalnih ostvarenja realiziranih u koprodukciji s makedonskim filmskim partnerima.

Mustafić ističe da je prikazivanje filma na Cinedaysu važan trenutak za cijelu ekipu, posebno zbog naglaska festivala na savremenoj evropskoj i regionalnoj produkciji. Kako kaže, koprodukcijski model kroz koji je nastao Paviljon od presudne je važnosti za bosanskohercegovačke autore jer omogućava kreativnu razmjenu, stabilnije produkcijske uslove i snažniju vidljivost na regionalnoj sceni. Redatelj se zahvalio organizatorima i izrazio zadovoljstvo što će film predstaviti publici u Skoplju.

U Paviljonu Mustafić donosi društveno angažiranu priču, oblikovanu kroz saradnju glumačkih i autorskih timova iz više zemalja regiona. Prikazivanje u Skoplju predstavlja novi iskorak u festivalskom životu filma, koji od premijere bilježi sve veću međunarodnu pažnju.

Ovogodišnji Cinedays održava se pod sloganom „Vidimo se s druge strane“, s posebnom posvetom Davidu Lynchu i naglaskom na savremenim evropskim filmskim ostvarenjima. Publiku očekuje više od 60 filmova u različitim programskim cjelinama, a Paviljon se izdvaja kao dio selekcije posvećene regionalnoj saradnji i autorima s prostora bivše Jugoslavije.

Festival Cinedays smatra se jednim od ključnih filmskih događaja u Sjevernoj Makedoniji, poznat po bogatom programu, međunarodnim gostima i snažnom fokusu na evropski i regionalni film. Prikazivanje Mustafićevog filma otvara novi prostor za afirmaciju savremenog bosanskohercegovačkog stvaralaštva pred publikom i stručnjacima iz regije.

Distribucija Paviljona već je započela u Kanadi, a nakon prikazivanja u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, film će uskoro biti dostupan i u ostalim zemljama zapadnog Balkana.