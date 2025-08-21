Enis Bešlagić i Amira Medunjanin posjetili Naše mjesto, Festival se bliži kraju, ali interes za Bingovom festivalskom bazom ne jenjava

Nakon brojnih poznatih lica u prethodnih nekoliko dana, Naše mjesto za početak festivala u Kulovićevoj 3 posjetio je i uvijek rado viđeni Enis Bešlagić koji se družio s mnogobrojnim posjetiocima, a onda mu se kasnije pridružila i diva sevdaha Amira Medunjanin.

Bešlagić je na festivalskoj pozornici debitivao još 2004. ulogom u filmu Gori vatra, ali kako u šali kaže “bez Binga ove godine festivala vidio ne bi”. Tada je prvi put prošetao crvenim tepihom, a sada je isti mogao posmatrati iz jedinstvene perspektive.

Njegov dolazak unio je dodatnu dozu vedrine i zabave u Bingovu festivalsku bazu za kojom interes ne jenjava, iako je festival na izmaku.

Atmosferu iz Kulovićeva 3 donosimo i u fotogaleriji.