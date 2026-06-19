Nina Badrić objavila baladu koja je odmah privukla pažnju publike

Nina Badrić publici je predstavila novu emotivnu baladu „Čuvam njen dom“, pjesmu koja se već nakon objave izdvojila kao jedna od najintimnijih i najupečatljivijih s njenog aktuelnog albuma „Moji ljudi“.

Nakon što je album „Moji ljudi“ naišao na odlične reakcije publike i sedmicama se zadržao pri vrhu liste najprodavanijih domaćih albuma, Nina Badrić nastavlja nizati pjesme koje bude emocije i otvaraju teme o kojima se rijetko govori naglas.

Nova pjesma donosi snažnu priču o ljubavi, odanosti i unutrašnjoj borbi. „Čuvam njen dom“ govori o ženi koja voli zauzetog muškarca, ali svjesno ostaje po strani, noseći u sebi osjećaje, poštovanje i odricanje od vlastite sreće.

Nina Badrić donosi jednu od najemotivnijih pjesama s albuma

Govoreći o značenju pjesme, Nina Badrić je istakla da naslov simbolizira poštovanje prema drugoj ženi i njenom domu, dok sama pjesma progovara o moralnoj dilemi i emocijama koje nisu jednostavne, ali su duboko ljudske.

Upravo zbog takve tematike, pjesma je odmah zaintrigirala javnost. Publika je prepoznala iskrenost, emotivnu težinu i prepoznatljiv muzički izraz po kojem je Nina Badrić godinama jedno od najcjenjenijih imena regionalne scene.

Nina Badrić važi za regionalnu zvijezdu čije pjesme već godinama imaju posebno mjesto kod publike širom prostora bivše Jugoslavije. U Bosni i Hercegovini uživa veliku popularnost i smatra se jednim od omiljenih muzičkih imena, a njeni koncerti i nove pjesme redovno privlače veliku pažnju.

Pjesmu „Čuvam njen dom“ napisala je Nina Badrić, dok aranžman potpisuje Miro Buljan. Spot je snimljen na čarobnim lokacijama stancije Meneghetti u srcu Istre, a režiju potpisuje Sandra Mihaljević.

Novu pjesmu „Čuvam njen dom“ možete pogledati i poslušati klikom na link.

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