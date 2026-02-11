U Tuzli najavljene promocije knjiga i humanitarni koncert Belme Sakić

U Tuzli će u subotu, 14. februara, u prostoru Omega biti održan kulturni događaj koji spaja promociju knjiga, muziku i susret s publikom, a u fokusu večeri bit će dvije autorice, Belma Sakić i Olivera Ćirković.

Organizatori navode da je riječ o zajedničkom programu koji je nastao iz njihove dugogodišnje prijateljske i umjetničke saradnje.

Belma Sakić, tuzlanska kantautorica, spisateljica i muzičarka, publici je poznata po emotivnom i autentičnom izrazu kroz koji povezuje književnost i muziku, dok Olivera Ćirković važi za regionalno prepoznatu autoricu i motivacionu govornicu čije knjige i nastupi nose poruke lične promjene, odgovornosti i novih početaka.

Večer je zamišljena kao spoj književne promocije i muzičkog programa, uz razgovor s autoricama i druženje s posjetiocima.

Najavljen je i humanitarni koncert Belme Sakić koji će biti održan na Trgu slobode u Tuzli u ponedjeljak, 22. decembra u 20 sati. Koncert ima humanitarni karakter, a sredstva od honorara bit će usmjerena za liječenje sugrađanke Emine Hodžić iz Lukavca. Tokom događaja na prodajnim kućicama na trgu bit će postavljene kutije za dobrovoljne priloge, kako bi i posjetioci mogli učestvovati u akciji prikupljanja pomoći u skladu sa svojim mogućnostima. Organizatori pozivaju građane da se odazovu i podrže ovu humanitarnu inicijativu.