Tuzlanski izvođač Adnan Hera Hadžibegić objavio novu pjesmu „Beštija“

Nedžida Sprečaković
Tuzlanski izvođač Adnan Hera Hadžibegić predstavio je novu pjesmu „Beštija“, kojom nastavlja svoj autorski rad i muzički izraz prepoznatljiv publici u regionu.

Riječ je o projektu na kojem je radio s iskusnim muzičarima, a u snimanju pjesme učestvovali su Adnan Hadžić na bubnjevima, Mario Vilušić na bas gitari, Samir Sinanović na gitarama, te Dragan Divjak koji je bio zadužen za klavijature, odnosno rhodes i hammond. Prateće vokale otpjevale su Emma Vantić i Dženana Mešić.

Pjesma „Beštija“ objavljena je pod izdavačkom kućom Tempo Digital, a prema najavama, do kraja mjeseca očekuje se i premijera video spota, koji bi trebao dodatno zaokružiti ovu muzičku priču.

Hadžibegić kroz novu numeru donosi energičan zvuk i produkciju koja okuplja više muzičkih pravaca, uz prepoznatljiv autorski potpis i saradnju s muzičarima iz različitih sredina.

U nastavku poslušajte pjesmu „Beštija“:

Nova pjesma predstavlja još jedan korak u njegovom radu, a publika će uskoro imati priliku pogledati i spot koji prati ovo izdanje.

Vijesti

Film o Elvisu Prisliju – restaurisani snimci oživljavaju kralja rock'n rolla

Tuzla i TK

U Tuzli najavljene promocije knjiga i humanitarni koncert Belme Sakić

Magazin

Ova frekvencija muzike smiruje pse i smanjuje stres

Magazin

Nova studija: Stariji koji slušaju muziku imaju znatno manji rizik od...

Magazin

MTV se gasi u sadašnjem obliku: kraj jedne ere muzičke televizije

Istaknuto

Sevdalinka kao muzikoterapija: Atelje „Ismet Mujezinović“ ispunjen emocijama i zajedništvom

Vijesti

Edin Džeko slavi 40. rođendan: „Moj slavljenik, dobrodošao u klub 40“

Magazin

Je li proklijali češnjak siguran za jelo i treba li ga baciti

Magazin

Proljetni trendovi manikure: Pet ideja za nokte koje osvajaju društvene mreže

Magazin

Michael B. Jordan osvojio Oscara za najboljeg glumca za film „Sinners“

Magazin

Znate li čemu zapravo služi mala rupica na grickalici za nokte? Mnogi su iznenađeni

Učitati više