Tuzlanski izvođač Adnan Hera Hadžibegić objavio novu pjesmu „Beštija“

Tuzlanski izvođač Adnan Hera Hadžibegić predstavio je novu pjesmu „Beštija“, kojom nastavlja svoj autorski rad i muzički izraz prepoznatljiv publici u regionu.

Riječ je o projektu na kojem je radio s iskusnim muzičarima, a u snimanju pjesme učestvovali su Adnan Hadžić na bubnjevima, Mario Vilušić na bas gitari, Samir Sinanović na gitarama, te Dragan Divjak koji je bio zadužen za klavijature, odnosno rhodes i hammond. Prateće vokale otpjevale su Emma Vantić i Dženana Mešić.

Pjesma „Beštija“ objavljena je pod izdavačkom kućom Tempo Digital, a prema najavama, do kraja mjeseca očekuje se i premijera video spota, koji bi trebao dodatno zaokružiti ovu muzičku priču.

Hadžibegić kroz novu numeru donosi energičan zvuk i produkciju koja okuplja više muzičkih pravaca, uz prepoznatljiv autorski potpis i saradnju s muzičarima iz različitih sredina.

