Sevdalinka kao muzikoterapija: Atelje „Ismet Mujezinović“ ispunjen emocijama i zajedništvom

U Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli danas je održana treća radionica pod nazivom „Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije“, u sklopu manifestacije Mjesec sevdaha. Ova jedinstvena aktivnost ponovo je spojila muziku, emocije i inkluziju, potvrđujući da sevdalinka ima moć da liječi dušu i povezuje ljude.

Radionica je okupila djecu i mlade iz Centra „Koraci nade“, štićenike Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psiho-tjelesnom razvoju, članove Kluba „Zmajevo srce“ i Udruženja „Duga“. Uz smijeh, aplauze i pažljivo praćenje svake note, prostor Ateljea pretvoren je u mjesto ispunjeno toplinom, razumijevanjem i zajedničkom energijom.

– Kažu da je muzika lijek za dušu, a ako je tako, onda je sevdalinka njen melem – poručio je Omer Isović iz Kluba „Zmajevo srce“.

Radionica je ponudila mnogo više od muzičkog iskustva. Kroz sevdalinku, pjesmu duboko ukorijenjenu u tradiciju i emocije, učesnici su osjetili snagu muzike kao univerzalnog jezika koji povezuje generacije i briše razlike. U spoju sa savremenim pristupima muzikoterapiji, sevdalinka je postala alat za ohrabrivanje, izražavanje i lični rast.

– Muzikoterapiju primjenjujemo svakodnevno u radu s našim korisnicima, kroz terapiju pokretom i plesom. Učešće u Festivalu sevdalinke za nas je posebno značajno, naročito sada kada je sevdalinka uvrštena na UNESCO listu – kazala je Mirela Korlatović, edukatorica i rehabilitatorica iz Centra „Koraci nade“.

Zajedničko muziciranje pokazalo je da sevdalinka nije samo dio kulturne baštine, već i most koji spaja različite svjetove i ljude. Ona ruši barijere, otvara prostor za inkluziju i podsjeća da emocije nemaju granica.

– Muzikoterapija me uvijek posebno dirne, i kao majku i kao sugrađanku ove djece – istakla je Ramiza Milkunić, direktorica Festivala sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“, dodajući da je ponosna što uspijevaju makar na trenutak unijeti radost u svakodnevicu ovih mladih ljudi.

Manifestacija Mjesec sevdaha i Festival sevdalinke ponovo su pokazali da muzika, kada dolazi iz srca zajednice, ima snagu da liječi, inspiriše i ujedinjuje.