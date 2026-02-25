Film o Elvisu Prisliju – restaurisani snimci oživljavaju kralja rock'n rolla

U filmskom projektu EPiC: Elvis Presley in Concert publika će imati jedinstvenu priliku da doživi Elvisa Prislija u novom svjetlu kroz restaurisane snimke njegovih nastupa i rijetko viđene arhivske materijale, režiser Baz Luhrmann plete priču o Kralju rock'n rolla koristeći otkriveni i digitalizirani video iz 1970-ih godina što daje intiman i dinamičan portret njegove karijere, publika ga do sada nije vidjela u ovom obliku, a film je već izazvao veliko interesovanje među ljubiteljima muzike i filmske umjetnosti.

Režiser Baz Luhrmann, poznat po velikim filmskim ostvarenjima, koristi restaurisane snimke koncerata iz Las Vegasa i drugih lokacija, pronađene u filmskim arhivima, kako bi prikazao Presleyeve nastupe i njegov izrazito energičan i magnetičan scenski nastup, projekat je “više od klasičnog dokumentarca i više od običnog koncertnog filma” jer daje uvid u njegovu umjetničku i ljudsku stranu kroz samog umjetnika.

Materijal za film nalazi se u video-negativima koji su decenijama bili zaboravljeni u skladištima i nakon restauracije sinhroniziran je sa zvukom te omogućava gledateljima da čuju i vide Presleya kako pjeva i pripovijeda vlastitu priču, taj arhivski audio-video materijal obuhvata i dosad neviđene snimke koje su bile skrivene sve do nedavno, projekat slavi njegovu muzičku ostavštinu i pruža novo iskustvo za fanove širom svijeta.

Na kino platnima EPiC: Elvis Presley in Concert donosi Presleyevu karizmu i snagu izvođenja uz restaurisane snimke njegovih legendarnijih nastupa, vizualni materijal i audio snimci naglašavaju njegovu ulogu kao jedne od najutjecajnijih figura u historiji rokenrola, već na premijernim prikazivanjima publika i kritika su istakli kako film uspijeva prenijeti njegovu energiju i ostaviti snažan dojam.