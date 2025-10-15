MTV se gasi u sadašnjem obliku: kraj jedne ere muzičke televizije

Globalna medijska kompanija Paramount Global, vlasnik mreže MTV, zvanično je potvrdila da će do kraja 2025. godine ugasiti većinu muzičkih kanala koji su decenijama nosili prepoznatljiv MTV brend. U planu je gašenje kanala MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV i MTV Live, čime prestaje postojati ono što je nekada bilo srce globalne muzičke televizije.

Ova odluka, kako navodi Paramount, dio je šire transformacije poslovanja u skladu s promjenama u navikama publike. Mladi više ne gledaju muzičke spotove na televiziji, već ih prate putem YouTubea, TikToka i streaming platformi, dok je klasična televizijska forma izgubila nekadašnju privlačnost.

U saopštenju kompanije navedeno je da će glavni MTV kanal i dalje postojati, ali s izmijenjenim konceptom, fokusiranim na zabavni i reality program, dok će muzički sadržaj gotovo potpuno nestati s ekrana. Time će, nakon više od četiri decenije, MTV izgubiti ono po čemu je postao globalni fenomen, muzičke spotove i emisije koje su oblikovale generacije gledalaca.

MTV je počeo s radom 1981. godine, simbolično uz slogan “Video Killed the Radio Star”, a sada, više od 40 godina kasnije, simbolično ga „ubija“ internet. Gašenje muzičkih kanala MTV-a označava kraj jedne epohe televizijske kulture i prelazak u digitalno doba u kojem publika sama bira šta, kad i kako želi da gleda.