Merjem i Hamza najpopularnija imena novorođenčadi u Federaciji BiH u 2025. godini

Federalni zavod za statistiku objavio je listu najčešćih imena koja su roditelji davali djeci rođenoj tokom 2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Među djevojčicama najpopularnije ime bilo je Merjem, koje je dobilo 299 novorođenih djevojčica. Slijede Sara sa 224, Asja sa 216 i Esma sa 212 upisa. U vrhu liste nalaze se i imena Iman, Ema, Hana, Amina, Lejla i Una.
Kada je riječ o dječacima, najčešće ime u 2025. godini bilo je Hamza, koje nosi 286 novorođenih dječaka. Na drugom mjestu je Ali sa 232, a slijede Ahmed (221), Davud (206) i Omar (193). Među deset najpopularnijih muških imena našla su se i Amar, Harun, Imran, Adian i Adin.
Najpopularnija ženska imena u 2025. godini:
- Merjem – 299
- Sara – 224
- Asja – 216
- Esma – 212
- Iman – 194
- Ema – 176
- Hana – 167
- Amina – 166
- Lejla – 142
- Una – 132
Najpopularnija muška imena u 2025. godini:
- Hamza – 286
- Ali – 232
- Ahmed – 221
- Davud – 206
- Omar – 193
- Amar – 178
- Harun – 174
- Imran – 161
- Adian – 159
- Adin – 155
Podaci pokazuju da roditelji u Federaciji BiH i dalje najčešće biraju tradicionalna imena, dok se među najpopularnijima nalaze i neka koja posljednjih godina bilježe stalan rast popularnosti.