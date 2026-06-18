Merjem i Hamza najpopularnija imena novorođenčadi u Federaciji BiH u 2025. godini

Federalni zavod za statistiku objavio je listu najčešćih imena koja su roditelji davali djeci rođenoj tokom 2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Među djevojčicama najpopularnije ime bilo je Merjem, koje je dobilo 299 novorođenih djevojčica. Slijede Sara sa 224, Asja sa 216 i Esma sa 212 upisa. U vrhu liste nalaze se i imena Iman, Ema, Hana, Amina, Lejla i Una.

Kada je riječ o dječacima, najčešće ime u 2025. godini bilo je Hamza, koje nosi 286 novorođenih dječaka. Na drugom mjestu je Ali sa 232, a slijede Ahmed (221), Davud (206) i Omar (193). Među deset najpopularnijih muških imena našla su se i Amar, Harun, Imran, Adian i Adin.

Najpopularnija ženska imena u 2025. godini:

Merjem – 299 Sara – 224 Asja – 216 Esma – 212 Iman – 194 Ema – 176 Hana – 167 Amina – 166 Lejla – 142 Una – 132

Najpopularnija muška imena u 2025. godini:

Hamza – 286 Ali – 232 Ahmed – 221 Davud – 206 Omar – 193 Amar – 178 Harun – 174 Imran – 161 Adian – 159 Adin – 155

Podaci pokazuju da roditelji u Federaciji BiH i dalje najčešće biraju tradicionalna imena, dok se među najpopularnijima nalaze i neka koja posljednjih godina bilježe stalan rast popularnosti.