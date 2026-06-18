Merjem i Hamza najpopularnija imena novorođenčadi u Federaciji BiH u 2025. godini

RTV SLON
Top 10 ženskih i muških imena u FBiH
Top 10 ženskih i muških imena u FBiH

Federalni zavod za statistiku objavio je listu najčešćih imena koja su roditelji davali djeci rođenoj tokom 2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Među djevojčicama najpopularnije ime bilo je Merjem, koje je dobilo 299 novorođenih djevojčica. Slijede Sara sa 224, Asja sa 216 i Esma sa 212 upisa. U vrhu liste nalaze se i imena Iman, Ema, Hana, Amina, Lejla i Una.

Kada je riječ o dječacima, najčešće ime u 2025. godini bilo je Hamza, koje nosi 286 novorođenih dječaka. Na drugom mjestu je Ali sa 232, a slijede Ahmed (221), Davud (206) i Omar (193). Među deset najpopularnijih muških imena našla su se i Amar, Harun, Imran, Adian i Adin.

Najpopularnija ženska imena u 2025. godini:

  1. Merjem – 299
  2. Sara – 224
  3. Asja – 216
  4. Esma – 212
  5. Iman – 194
  6. Ema – 176
  7. Hana – 167
  8. Amina – 166
  9. Lejla – 142
  10. Una – 132

Najpopularnija muška imena u 2025. godini:

  1. Hamza – 286
  2. Ali – 232
  3. Ahmed – 221
  4. Davud – 206
  5. Omar – 193
  6. Amar – 178
  7. Harun – 174
  8. Imran – 161
  9. Adian – 159
  10. Adin – 155

Podaci pokazuju da roditelji u Federaciji BiH i dalje najčešće biraju tradicionalna imena, dok se među najpopularnijima nalaze i neka koja posljednjih godina bilježe stalan rast popularnosti.

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