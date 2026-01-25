Objavljena imena navijača koji su učestvovali u sukobu kod Aerodroma Tuzla

Ispred ulaza u Međunarodni aerodrom Tuzla koji se nalazi u naselju Dubrava (Živinice) sinoć je došlo do tučnjave navijača Hajduka (Torcida) i (Crvene Zvezde) nakon koje su pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona priveli 93 lica. Izlaskom policije na teren veći broj učesnika se razbježao pješice ili se vozilima udaljio u nepoznatom pravcu.

Policija je utvrdila da je prethodno na aerodrom sletio avion sa navijačima FK Crvena Zvezda te da je do tuče došlo odmah po njihovom izlasku iz kruga aerodroma gdje ih je čekala Torcida.

U tuči su povrijeđena 23 lica. Stefan Vukšić (2000) iz Prijedora zadržan je na liječenju na Klinici za anesteziju i reanimaciju.

Teške tjelesne povrede konstatovane su u Klinici za ortopediju Nikoli Kalamandu (1983.) iz Teslića, Davidu Rikiću (2005.) iz Petrova i Zdravku Dujiću (2000.) iz Prijedora. Lakše tjelesne poverede zadobili su Miloš Adžić (2004.) iz Banje Luke, Velimir Mihajlović (1990.) iz Banje Luke, Ognjen Kecman (2003.) iz Prijedora, Ognjen Filipović (1996.) iz Banje Luke, Marko Žarić (1996.) iz Bijeljine, Zdravko Dujić (2000.) iz Prijedora, Gliša Manojlović (2005.) iz Doboja, Nikola Drinić (1992.) iz Laktaša, Đorđe Stević (1999.) iz Banje Luke, Damajan Kapetanović (2005.) iz Bijeljine, Marko Zarić (1996.) iz Bijeljine, Roko Kalešić (2004.) iz Pule, Tomislav Kustura (1986.) iz Splita, Josip Savić (2006.) iz Međugorja, Marko Primorac (1999.) iz Čitluka, Josip Kustura (1987.) iz Splita, Petar Vukojević (1981.) iz Splita, Kristijan Mariono (2002.) iz Trogira, Duje Perić (1996.) iz Ploča i Alen Barančić (2004.) iz Splita, piše Istraga.ba

Podsjećamo, da su iz Univerzitetsko kliničkog centra u Tuzli saopštili da se zbog povreda javilo 18 osoba, od kojih je jedno zadržano na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju.

“Pacijent je hospitaliziran u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzije tijela. Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla, i nosa i hirurgiju glave i vrata i Klinici za ortopediju i traumatologiju i nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje”, saopšteno je iz UKC.

O događaju je obaviješten tužitelj Tužilaštva Tuzlanskog kantona po čijim uputama se nastavlja rad na pronalasku učesnika kao i dokumentovanju krivičnog djela “Učestvovanje u tuči”.