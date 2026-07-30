Neradna nedjelja u FBiH: Pravilo ili privid?

Neradna nedjelja u FBiH uvedena je kao jednostavno pravilo koje bi radnicima u trgovini trebalo osigurati slobodan dan, ali gotovo dvije godine kasnije sve je više pitanja o tome koliko je taj model zaista jednostavan i jednak za sve.

Prodavnice su zatvorene, ali ne u cijeloj Federaciji BiH i ne u svim djelatnostima. Orašje ima izuzeće, pekare, cvjećare, objekti na benzinskim pumpama i druge zakonom određene trgovine mogu raditi, dok se u Tuzlanskom kantonu pojavljuje sve više dragstora otvorenih od 00.00 do 24.00 sata, uključujući nedjelje i praznike.

Istovremeno, Njemačka ponovo raspravlja o dužem radu nedjeljom, Hrvatska trgovcima ostavlja mogućnost da izaberu 16 radnih nedjelja u godini, a Federalno ministarstvo trgovine već je najavljivalo sličan, fleksibilniji model.

Njemačka ne ukida neradnu nedjelju

Informacija da Njemačka razmatra ukidanje 108 godina starog pravila o neradnoj nedjelji zvuči kao veliki zaokret, ali stvarni plan njemačke vlade znatno je uži.