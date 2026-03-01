Nutricionistkinja otkrila: Ovo je konzervirana hrana bez koje nikad ne izlazim iz trgovine

Kada je riječ o jednostavnim i zdravim namirnicama, dijetetičarka Novella Lui često preporučuje ribu bogatu omega-3 masnim kiselinama koja je ujedno dobar izvor kalcija, vitamina D i fosfora. Riječ je o konzerviranim sardinama, koje smatra praktičnim i nutritivno vrijednim izborom, posebno u užurbanom načinu života kada je važno imati brze i dostupne namirnice za pripremu obroka.

Govoreći o ovoj namirnici, ističe njenu važnost u svakodnevnoj kupovini. „Sardine su proizvod bez kojeg nikad ne izlazim iz trgovine“, rekla je za EatingWell. Navodi da joj pomažu da ispuni preporuku o sedmičnom unosu od najmanje 250 grama morskih plodova, a u ishranu ih uključuje zbog jednostavne pripreme, svestranosti i pristupačne cijene.

Jedna konzerva od oko 85 grama sadrži gotovo 19 grama proteina, što ih čini dobrim izvorom ovog nutrijenta. Sardine su među rijetkim namirnicama životinjskog porijekla koje osiguravaju i kalcij i vitamin D. Porcija od 85 grama obezbjeđuje 22 posto preporučenog dnevnog unosa kalcija i 18 posto vitamina D. Također sadrže gotovo 30 posto dnevne potrebe za fosforom i oko 15 posto preporučenog unosa željeza.

Posebno se izdvaja njihov sadržaj omega-3 masnih kiselina. Porcija od 85 grama sadrži 1,1 gram EPA i DHA, što pokriva 68 posto dnevne preporuke za muškarce i 100 posto za žene.

Osim nutritivne vrijednosti, sardine su spremne za konzumaciju i mogu se jesti direktno iz konzerve. Lui ih kombinuje s tostom, rižom, kuhanim povrćem, salatom ili krekerima, a dodaje ih i u salate i tjesteninu.

Naglašava i da se sardine nalaze nisko u prehrambenom lancu, zbog čega sadrže manje žive u odnosu na veće vrste riba, pa su pogodne i za djecu te trudnice. Prilikom kupovine savjetuje izbor sardina u ulju, vodi ili umaku prema ličnim preferencijama, kao i varijanti bez dodane soli, ukoliko je to potrebno.